Procès Lamine Diack : Me Moussa Sarr étale sa colère !

Le juge de la 32ème chambre correctionnelle du Tribunal de Paris a rejeté la demande de renvoi du procès de Lamine Diack et de son fils Pape Massata Diack. Procès qui s’est ouvert, ce matin, dans la capitale française. Les avocats de Papa Massata Diack avaient saisi la juridiction parce que, disent-ils, il leur est impossible de faire le voyage à Paris du fait de la fermeture des frontières aériennes, à cause de Covid-19. Me Moussa Sarr crie au scandale, il parle de procès à charge contre Diack fils.

« Nous sommes très surpris de la décision du tribunal qui a refusé notre demande de renvoi de ce procès. Parce que, tout le monde le sait. Le procureur le sait. Moi, en ma qualité d’avocat de Papa Massata Diack ainsi que mon confrère, Me Diack, nous sommes dans l’impossibilité absolue de nous déplacer à Paris en raison de la fermeture des frontières, de part et d’autre. A partir de ce moment, nous ne pouvons pas nous déplacer pour défendre nos clients. Donc, le renvoi s’imposait d’autant qu’à la dernière audience du 13 janvier nous nous étions déplacés et avions fait noter notre constitution et c’est le parquet lui-même qui avait sollicité le renvoi au motif qu’il n’avait pas eu le temps de prendre suffisamment connaissance des éléments contenus dans la commission rogatoire internationale », a déclaré Me Sarr, joint par Emedia.

La robe noire estime qu »« Ils ont violé les droits de la défense. Ce qui est extrêmement grave. Il n’y a plus d’égalité entre les parties aujourd’hui ou seul le parquet est là pour dire ce qu’il veut et à partir de ce moment-là, on est dans le cadre d’un procès acharné contre Papa Massata Diack ».

Me Moussa Sarr a, par ailleurs, indiqué qu’il n’y a pas eu second mandat d’arrêt contre son client. Ce débat, à son avis, est dépassé.