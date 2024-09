Grosse coupure d’électricité : Voici la véritable cause

On en sait un peu plus sur le black out de ce jeudi. Senelec informe « qu’un incident survenu au poste de Hann a entraîné la perte du réseau interconnecté de l’OMVS et des perturbations sur la distribution de l’électricité » sans donner plus de précisions.

Les Échos, citant des membres de la Société nationale d’électricité, souffle que « c’est une géomètre qui est à l’origine de la coupure». Le journal, se référant toujours à ses informateurs, rapporte que « [cette dernière, membre de l’équipe devant faire des travaux de réfection à Hann, a commis une erreur de manipulation à l’origine du black out».

La même source précise que la géomètre, « blessée », a été évacuée à l’hôpital. Mais, rassure Les Échos, « ses jours ne sont pas en danger ».