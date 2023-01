Grosse découverte en RDC…Une pierre qui donne de l’électricité (vidéo)

Voici une découverte de plus qui montre que l’Afrique est un continent de richesses inexploitées. Voici une pierre découverte en République Démocratique du Congo (RDC) qui donne de l’électricité. Et elle ressemble fort bien aux pierres rares comme la Shungite. Et pourtant les européens disaient que cette pierre n’existe que dans une partie de la Russie. et voilà qu’on la découvre eau Congo Kinshasa…

L’Afrique n’est pas pauvre…Elle est habitée par des esprits innocents…

Xibaaru

Ces pierres découvertes en République démocratique du Congo semblent être "chargées électriquement"😳 pic.twitter.com/I6r1kobAHd — Youri (@Youridefou) January 21, 2023

