Guédiawaye : Deux jeunes tentent de violer une élève

Partie réviser dans une école privée sise au quartier Marché Sam de Guédiawaye, Nd. C. D., âgée de 20 ans et élève en classe de Terminale, a été surprise, dans la nuit du vendredi 20 mai dernier, par deux jeunes du coin qui ont tenté de la violer.

Selon L’Observateur repris par Seneweb, Y. Gn et S. D. sont les délinquants visés par la plainte de la fille dont le seul tort est de n’avoir pas vu le temps passer, plongée qu’elle était dans ses révisions. Sauvagement malmenée par ses bourreaux qui ont réussi une fellation, à défaut de satisfaire leur libido, Nd. C. D. se trouve dans un piteux état. Aussi, son père la conduit, dès le lendemain, déposer une plainte à la police de Guédiawaye.

Au terme de leur durée légale de garde à vue, Y. Gn et S. D., qui ont reconnu avoir bazardé le téléphone portable de Nd. C. D., ont été déférés au parquet du Tribunal de Pikine-Guédiawaye pour association de malfaiteurs et tentative de viol.