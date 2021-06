Guédiawaye : Seydi Gassama dit niet au bradage du littoral

La bande protectrice de filaos du littoral de Guédiawaye est officiellement déclassée du domaine des Eaux et forêts par le président de la République, Macky Sall. Cette situation a fait réagir Seydi Gassama sur son compte Twitter. Le directeur Amnesty international/section Sénégal dit niet à ce bradage.

« Cette bande de filaos faisait la beauté du littoral, en plus d’être une barrière contre la mer et les dunes de sable. Au lieu de replanter et d’entretenir les filaos, on les remplace par du béton. L’endettement frénétique ne suffit pas, il faut déclasser et vendre des terres », a écrit le droit de l’hommiste sur le réseau social.