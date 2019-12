Guéguerre dans l’APR : La fronde devient de plus en plus grandissante

La fronde s’installe de plus en plus dans les rangs de l’Alliance pour la République (APR). Si ce ne sont des responsables de haut niveau de ce parti qui s’entredéchirent, de plus en plus, des militants se distinguent dans la rébellion. Des militants regroupés au sein d’une plateforme dénommée « APR nationale/Dekkal Ngor » et qui se disent « frustrés », ont décidé d’organiser un sit-in le samedi 28 décembre prochain devant la permanence nationale de leur parti.

Ils soutiennent avoir déjà adressé au Président Macky Sall, un mémorandum depuis le lundi 25 novembre dernier. Un mémorandum resté sans suite, selon eux. Ils déclarent n’exprimer que « la désolation qu’éprouve la majorité des militants authentiques du parti au niveau national en voyant des figures qui avaient souillé la sacralité de la loi pour servir l’ostracisme, se positionner fièrement en leaders et renforcés au détriment de ceux qui ont tout donné pour la concrétisation du projet politique du président de la République Macky Sall ».

C’est donc, pour dénoncer le « manque de considération » qu’ils font l’objet qu’ils ont décidé de tenir leur sit-in devant la permanence nationale de leur parti. A l’APR, la crise enfle. Il y a comme un écart entre ceux qui se disent militants de la première heure et ceux qui ont rallié le parti après son accession au pouvoir. Le Président de la République, Macky Sall, malgré les menaces de sanction, semble perdre son autorité sur son parti. La fronde devient grandissante, et il a du mal à l’enrayer. Dans ces conditions, il est aisé d’imaginer que l’APR se dirige vers un échec retentissant aux prochaines élections locales.

La rédaction de Xibaaru