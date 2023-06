Guérilla à Dakar…Sonko pousse Macky à sortir les gros moyens

La condamnation d’Ousmane Sonko, leader du parti des Patriotes Africains du Sénégal pour le Travail, l’Ethique et la Fraternité (PASTEF) à deux ans de prison, pour corruption de jeunesse, n’est pas sans conséquence. Ousmane Sonko a officiellement lancé sa seconde vague meurtrière. L’affaire Sweet Beauté a mis le feu à la poudre. De violentes manifestations ont fait des morts et plusieurs blessés. Les scènes de guérillas à Dakar ont fait réagir le Président Macky Sall. Le commandant en chef a sorti les gros moyens.

Macky Sall n’a pas vu la seconde vague meurtrière de Sonko, venir. Après les événements de mars 2021, il avait juré que la même chose n’allait plus se reproduire. Mais ce qui se passe depuis le jeudi passé prouve le contraire. De violentes manifestations ont éclaté à Dakar et Ziguinchor. La capitale sénégalaise est devenue méconnaissable. Des stations et des magasins ont été visés par les jeunes vandales. Neuf (9) morts ont été enregistrés dans les affrontements du jeudi et un (1) mort hier vendredi. Ce qui vient gonfler la liste des victimes de manifs au Sénégal.

Si le pays est dans cette situation, c’est exclusivement de la faute de Ousmane Sonko. Le leader de Pastef est dans le «Gatsa Gatsa». Ce combat final a démarré avec une vaste opération de désobéissance civile. S’en est suivi de violentes manifestations qui ont démarré à Ziguinchor. Pour avoir un effet domino, le chef de l’opposition a invité Dakar dans la danse. Certains jeunes de la capitale ont répondu à l’appel du PROS (Président Ousmane Sonko).

A eux seuls, les patriotes de Sonko n’ont pas ce qu’il faut pour mobiliser. Les scènes de vandalisme et les morts prouvent qu’il y a des infiltrés dans les rangs des manifestants. Beaucoup de ces personnes ne sont là que pour satisfaire leur désir de voler, piller et agresser les honnêtes citoyens. Les images qui circulent sur les réseaux sociaux sèment le doute chez les sénégalais. Beaucoup s’interrogent sur les vrais tireurs dans les manifs. En effet, dans certaines vidéos (voir ci-dessous), on aperçoit des hommes avec des armes lourdes dicter leur loi sur les routes. De gros bras armés sont aperçus lors des échauffourées aux côtés des forces de l’ordre.

Un homme aperçu sur cette vidéo détient une arme à feu.

Cette situation a poussé le Président Macky Sall à prendre les choses en main. C’est le ministre de l’Intérieur, Antoine Félix Diome, qui a donné le ton. Lors d’un point de presse nocturne, il a annoncé que l’État allait reprendre les choses en main pour arrêter les actes de vandalisme. « L’État du Sénégal a pris toutes les mesures pour garantir la sécurité des personnes et des biens », a-t-il déclaré jeudi. Et les autorités n’ont pas tardé à réagir.

L’État s’est d’abord attaqué à internet. Depuis deux plus de deux jours, il est devenu impossible de se connecter. Pour avoir accès à leurs réseaux sociaux, les sénégalais se sont mis à chercher des VPN pour pouvoir contourner ces restrictions. Et si le gouvernement a pris ces mesures, c’est pour arrêter «la diffusion de messages haineux et subversifs» de compatriotes qui se cachent à l’étranger. La méchanceté de ces personnes les poussent à souhaiter le pire pour leur pays d’origine.

Mais Macky Sall ne s’est pas arrêté en si bon chemin. Le commandant en chef a fait sortir l’armée. Les radars de Xibaaru ont aperçu les jambaars prendre position dans certains endroits stratégiques. Ces hommes et ces femmes vont avoir la lourde tâche de se charger de la sécurisation de la capitale qui a vu de présumés rebelles l’infiltrer. Pendant ce temps, policiers et gendarmes vont continuer leur mission de maintien de l’ordre. Ils auront les mains libres pour traquer les vandales.

Désormais, les forces de l’ordre ont repris le contrôle. Beaucoup de patriotes de Sonko considérés comme des meneurs, ont été arrêtés. Les manifestations notées ce vendredi n’ont pas eu le même impact que lors de la condamnation de Sonko. Et à ce rythme, le leader de Pastef verra son «Gatsa Gatsa» échouer. Mais pour cela, il faudrait que les forces de défense et de sécurité réussissent leur mission de maintien de l’ordre. Une tâche loin d’être facile…

Aliou Niakaar Ngom pour Xibaaru