Sonko fonce…BBY et l’APR abandonnent Macky et

Dans le dernier communiqué de Pastef en date du 1er juin, le bureau politique national de Pastef a lancé un appel aux patriotes de Sonko de descendre dans les rues et de chasser Macky Sall au prix de leurs vies. Le communiqué était accompagné du slogan « La patrie ou la mort, nous vaincrons ». Le slogan révolutionnaire de Thomas Sankara du Burkina Faso. Est-ce le signal de la seconde vague meurtrière qu’avait prédit Sonko ? Les patriotes ont saccagé les édifices publics et attaqué les forces de l’ordre. Et pendant ce temps les partisans et alliés de Macky Sall se terraient dans des bunkers. Ils ont abandonné le Président et le ministre de l’Intérieur.

La république est attaquée. Ousmane Sonko a libéré ses patriotes pour chasser Macky Sall du pouvoir. Dans un communiqué de Pastef, Sonko demande au peuple Sénégalais de descendre dans les rues pour faire face…à Macky Sall. Selon des sources, le slogan « La Patrie ou la mort, nous vaincrons » était le code de lancement de la révolution de Sonko. Et ce slogan était sur le dernier communiqué de Pastef (ci-dessous). Ousmane Sonko se fixe le pari de chasser Macky Sall du pouvoir à travers la rue.

Le slogan « La Patrie ou la mort, nous vaincrons » est la devise révolutionnaire nationale de Thomas Sankara, président du du Burkina Faso du 4 août 1983 au 15 octobre 1987…

A la vue et à l’énoncé de ce slogan révolutionnaire, les partisans de Sonko ont envahi les rues et détruit tout sur leur passage : TER, BRT, édifices publics et parapublics. Rien ne leur échappait. Le bilan est lourd : 9 morts. Dans les rues, on ne voyait que les éléments de Pastef qui défiaient les forces de l’ordre. Les partisans de Macky Sall ont, malheureusement, déserté les rues. Point de BBY (Benno Bokk Yaakaar) et APR (Alliance pour la République). Tous les grands responsables de la mouvance présidentielle de Dakar ont disparu, laissant seuls au front, Macky Sall et son ministre de l’Intérieur.

Antoine Diome était submergé par le nombre de manifestants et surtout par l’infiltration de rebelles dans les différents points chauds. Lui et le Président de la République sont lâchement abandonnés par les grands responsables de l’APR qui ont préféré se terrer plutôt que d’affronter les partisans de Ousmane Sonko qui ont agi comme s’ils sont en terrain déjà conquis.

Les responsables qui bénéficient des privilèges de l’Etat, se sont cachés. Et certains sont allés se réfugier dans des hôtels de la Place. Pauvres, Macky et Tony ! Ils ne savent même plus sur qui compter pour affronter la meute lancée par Ousmane Sonko. Le leader de Pastef ne va pas s’arrêter en si bon chemin. C’est un combat pour sa survie politique qu’il est en train de lancer. Soit, il ne fait rien, il ira en prison pour avoir été condamné à deux ans de prison ferme et en ce moment, c’en est terminé de sa carrière politique, soit il fait tomber le régime de Macky Sall en prenant la rue.

Ousmane Sonko est en train de se lancer de toutes ses forces pour gagner le combat qu’il a entamé. Il est en passe de vaincre. Les affrontements qui ont eu le jeudi 2 juin après le délibéré du tribunal le condamnant à deux ans de prison ferme dans l’affaire Sweet Beauté, montrent que ce sont lui et ses partisans qui règnent en maîtres partout dans les rues.

Ils ont réussi impunément à s’attaquer à des infrastructures publiques érigées à coup de milliards FCFA qu’ils ont fait brûler. Personne dans l’APR pour leur opposer la résistance. Les responsables de ce parti, au lieu de mobiliser leurs militants pour faire face aux troupes lancées par Sonko, se cachent. Plutôt que de faire face à l’ennemi, eux ne pensent qu’à une seule chose, sauver leur peau.

Ils ont ainsi laissé Macky Sall et Tony seuls face aux manifestants. Dire que ce sont eux qui attendent que la situation soit sous contrôle grâce à Macky Sall et son ministre de l’Intérieur, qui vont après envahir les médias pour dire qu’ils sont les grands défenseurs du Chef de l’Etat. Cette situation d’abandon a fait sortir Cissé Kane Ndao, président de l’Alliance démocratique pour la République (Ader). Il a lancé un appel aux ministres de la République pour défendre la République et son président. L’Appel de Cissé Kane Ndao aux ministres (ci-dessous)

« En ces moments de grand trouble, la parole du régime doit se faire entendre sur les ondes, les télévisions et les débats doivent être conduits avec courage pertinence et éloquence à travers la presse écrite et les sites d’information. Ceux qui en ont le talent et la légitimité doivent être renforcés pour incarner le leadership de notre camp à la hauteur des enjeux du moment. J’en fais partie. Et je suis disponible.

Nous avons la responsabilité de nous soutenir mutuellement pour gagner la bataille de l’opinion et renforcer l’État de droit. Vive le Sénégal. Vive le Président Macky Sall !!! ».

Papa Ndiaga Dramé pour xibaaru.sn