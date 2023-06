La Nasa dévoile la vidéo d’un Ovni lors d’une conférence inédite

Pour la première fois, l’agence spatiale américaine (NASA) a partagé une vidéo d’un phénomène anormal non identifié.

La Nasa prend très au sérieux l’hypothèse des objets volants non identifiés. Et pour le montrer, l’agence spatiale américaine a tenu le 29 mai une conférence dédiée à ce qu’on appelle désormais les « phénomènes anormaux non identifiés » (PAN). Ceux-ci sont définis comme des observations « qui ne peuvent pas être identifiées comme des aéronefs ou des phénomènes naturels connus d’un point de vue scientifique », rapporte la BBC.

À l’occasion de cette réunion inédite – retransmise en direct sur Internet – l’organisme public a partagé une vidéo d’un PAN. Sur celle-ci, on aperçoit une sorte d’objet sphérique filmé au Moyen-Orient en 2022 dont les causes ne sont toujours pas connues à ce jour (voir vidéo en fin d’article).

Seize experts vont travailler sur la question

L’entreprise a lancé des travaux sur ces événements non identifiés, avec l’aide de seize experts de renom. L’objectif n’est pas de collecter les signalements et de les expliquer comme peuvent le faire les services de renseignement américains, rapporte Ouest-France. Non, les spécialistes doivent en réalité réfléchir à des pistes de recherche pour étudier sérieusement ces phénomènes non expliqués. Leur travail se fonde uniquement sur des données publiques, a indiqué Daniel Evans, en charge de coordonner l’étude pour la Nasa, d’après TF1 Info.

« Les données existantes et les exposés de témoins sont insuffisants pour fournir des preuves concluantes sur la nature et l’origine de chaque événement », a partagé David Spergel, l’astrophysicien qui préside les travaux. « Nous avons besoin de données de haute qualité. » Un rapport devrait être rendu publique durant l’été, pour notamment détailler comment y arriver. « À l’heure actuelle, nous n’avons aucune donnée explicite suggérant qu’il y ait une connexion entre les phénomènes anormaux non identifiés et la vie extraterrestre« , a ajouté David Grinspoon, l’un des membres du groupe d’experts.

Déstigmatiser le sujet des Ovnis

L’agence souhaite aussi et surtout « supprimer la stigmatisation » sur le sujet, a assuré David Spergel. « Le harcèlement ne fait qu’aggraver la stigmatisation du domaine, entravant considérablement le processus scientifique et décourageant les autres d’étudier ce sujet important », a déploré le chef scientifique de la Nasa, Nicola Fox.

Source Actu CA