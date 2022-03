Guy déroule le film de son arrestation : « La police m’a jeté à 50 km de Dakar »

Hier, nos 7 organisations sont allées manifester contre le parrainage devant le ministère de l’intérieur. Rappelons que la cour de justice de la CEDEAO a ordonné il y a un an à l’État du Sénégal de supprimer le parrainage. Macky Sall, président de l’Union Africaine foule depuis un an au pied cette décision d’une cour de justice Africaine.

Pour avoir commis le crime de résister à l’illégalité du président Macky Sall et de son ministre de l’intérieur qui défient la cour de justice de la CEDEAO, 17 membres de nos mouvements dont moi-même ont été torturés, nos droits violés.

Les policiers du commissariat central de Dakar ont refusé que nos avocats nous voient, ils nous ont mis en garde à vue sans nous le notifier et après – alors que la tradition c’est d’être déféré au parquet – ces policiers nous ont déféré à 50 km de Dakar, sans téléphone, sans argent, sans moyen, dans la brousse et une nuit sombre.

Certains parmi nous ont été jetés aux filaos de Guédiawaye, à Rufisque, à Bargny, à Tivaouane peulh, dans le péage, à Keur Massar…

Moi, ils m’ont jeté entre Diamniadio et Thiès.

La police sénégalaise donc: – ne nous a pas entendu – nous a gardé à vue sans fondement légal – a déporté à 50 km de la capitale en pleine nuit des garçons et des filles

C’est extrême, illégal et scandaleux.

Pire, certains parmi nous, pendant leur déportation, ont été bastonnés par des policiers encagoulés pendant tout le trajet.

Ce comportement de la police montre que notre police a des comportements voyous qui expliquent – mais ne justifient point – que des citoyens aient une haine de la police au point de tuer le policier Fodé Ndiaye, que Dieu l’accueille en son paradis.

J’espère que le procureur de la République va ouvrir une enquête pour savoir qui est dans la police le donneur de ces ordres voyous.

Il y a donc depuis un certain temps, un changement de méthodes et donc de doctrine de la police sénégalaise qui est devenue une voyoucratie.

Pendant que ces policiers agissaient comme des voyous, d’autres agissaient avec nous comme des anges. Les premiers à nous avoir acheté de l’eau et à manger de leur propre poche ont été des policiers. J’aime les policiers sénégalais car ils nous ressemblent. Ils souffrent comme nous et certains refusent à l’intérieur de la police comme nous. Force et honneur à vous policiers insoumis, policiers qui respectez le peuple sénégalais votre chef suprême!

À vous les Amul Yaakar vous avez notre respect et notre admiration. Mais aussi notre amour. Comment oublier le policier Mané qui m’a sauvé la vie à Tambacounda. Oui Sauvé du responsable de l’UJTL qui en 2012 a voulu, à la tête de nervis, m’assassiner? À cause de policier comme Mané et Amul Yaakar j’ai une dette de sang envers les policiers.

Mais honte à ces policiers voyous qui agissent sans réfléchir et qui appliquent les ordres contre la théorie des baïonnettes intelligentes.

Si notre police sénégalaise est devenue voyou c’est parce que le ministre de l’intérieur est un voyou qui secrète cette manière de faire. Mais aussi parce que Macky Sall, président de la République du Sénégal, dirige notre pays avec des méthodes de gangster et de voyou.

Les actes d’hier sont à prendre comme une alerte sérieuse par tous les démocrates, patriotes et révolutionnaires sénégalais.

Les prochaines élections législatives, la 3e candidature illégale de Macky Sall et la protection de leurs intérêts ainsi que de leurs maîtres impérialistes rendent téméraires le garçon de course et la marionnette qu’est Macky Sall.

On ne se laissera pas faire dès lors que certains policiers violent la loi nous allons organiser la résistance à l’oppression.

Nous serons corrects avec les corrects. Nous serons doux et sucre avec les doux et sucre. Nous serons violents avec les violents.

Monsieur le Président Macky Sall, le Sénégal ne sera jamais un État autoritaire ou une dictature. La police sénégalaise m’a jeté à 50 km de Dakar dans la brousse en pleine nuit alors que le commissariat central après m’avoir fouillé en y entrant a noté et gardé mes 23.000 FCFA et les clés de ma maison. Mais en me jetant dans la brousse ils ne m’ont pas rendu mon argent ni les clés. Autrement dit, la police voulait que je marche 50 km pour rentrer chez moi et arrivé chez moi que je dorme dans la rue. Jusqu’au moment où je vous parle ils ont encore les clés de ma maison et mon argent. Tout ce qu’on trouvera chez moi d’ici mille ans y aura été introduit par la police et Macky Sall. En fait Macky Sall cherche à nous assassiner car un de ces 4 jours il fera à nouveau la même chose et nous serons attaqués par ses nervis. Non au parrainage électoral ! Non à une police voyou. Non au néocolonialisme ! Non à la 3e candidature illégale et illégitime !

REFUSONS ! RÉSISTONS ! LUTTONS !

ORGANIZE, DON’T AGONIZE! RÉSISTANCE !