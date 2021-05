Guy Marius attaqué à Nianing…de la barbarie !

Ils s’en prennent à Guy : la preuve que la barbarie est toujours à l’affût

Comment peut-on s’en prendre à Guy Marius Sagna de façon si violente ? La réponse est à chercher dans l’invincible faiblesse de ses adversaires, ceux-là que son engagement citoyen et patriotique gêne. Ce n’est pas Guy qui les dérange, ce qui les embarrasse tant, c’est leur nature corrompue. Il se demande : comment un homme pouvait être si désintéressé et acharné dans la lutte pour la vérité et la vertu ?

Quand on est dans les ténèbres de la perversion, on a du mal à comprendre que des gens probes puissent exister sur cette terre. Ils se trompent cependant car tant qu’il y aura de l’ombre il y aura de la lumière. L’action citoyenne de Guy est un comme un épi de mil : elle porte en elle les gènes de sa propre régénération. Une graine est à elle seule le grenier de toute l’espèce à laquelle elle appartient.

La malveillance est parfois incurable, surtout lorsqu’elle fait vivre. Nous savons que dans ce pays et ce, depuis 2012, la propagation de la haine et du mensonge est devenue un marché juteux. Il suffit de voir le nombre d’embourgeoisés par les frais du régime pour comprendre l’étendue de la supercherie.

Il y a des gens qui sont des princes par nature : ils n’ont pas besoin de gouverner pour être des princes. Leur principauté n’est pas une étendue terrestre, elle est dans les cœurs, or les cœurs sont infinis. Notre prophète bien aimé n’est plus de ce monde et pourtant l’amour qu’on lui porte ne cesse de se démultiplier. L’amour que nous portons à Cheikh Anta Diop est chaque jour plus puissant… Vous en revanche ne régnez que par des protocoles et des strapontins : votre règne est d’autant plus infâme qu’il est puissant.

Mais nous résisterons. Nous ferons tout pour ne pas laisser le pays à cette horde de jouisseurs qui ne veut pas être dérangée dans son hédonisme éhonté. L’issue du combat importe finalement trop peu. Car si le Mal s’imposait par extraordinaire, nous ne le laisserons jamais en paix. Vous n’aurez jamais la paix, vous les fossoyeurs de la démocratie et de la république.

Un gouvernement qui laisser faire de tels actes a perdu sa légitimité. Quand des nervis se substituent à des forces républicaines et s’attaquent en toute impunité à des citoyens comme Guy, c’est le début de l’anarchie ou de la guerre civile. Cette horrible trouvaille commence à devenir une culture et le seul responsable, c’est Macky Sall, cet homme qui n’a ni grandeur ni lumière et qui veut imposer aux Sénégalais son volonté agenda.

Alassane K. KITANE