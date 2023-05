Guy sur le dialogue : « Je n’ai aucune confiance en Macky Sall »

En Conseil des ministres réuni mercredi dernier, 24 mai, le Président Macky Sall a annoncé avoir décidé d’organiser le lancement du dialogue avec les différentes composantes de la nation, le 30 mai prochain, au palais de la République, afin de « bâtir des consensus durables » sur des questions relatives à la vie nationale et à l’avenir du pays.

Invité du Jury du dimanche (Jdd), ce 28 mai, Guy Marius Sagna élu sous la bannière de la coalition Yewwi Askan Wi (Yaw, opposition) rejette la main tendue du chef de l’Etat sénégalais.

Interrogé par Aïssata Ndiathie Fall, l’opposant et membre de Pastef a ainsi justifié son refus : “Je n’ai aucune confiance en lui. Parce que sa parole est beaucoup plus légère qu’une plume. Il y a eu des dialogues qu’il a initiés, on a vu comment ça s’est terminé. A savoir en queue de poisson. On a vu des résolutions qui n’ont jamais été appliquées.”

Il martèle : “Pourquoi, je n’ai aucune foi en la parole du président de la République notamment en ce qui concerne ce point relatif au dialogue ? C’est que voilà quelqu’un qui ne s’est pas gêné avec les membres de son parti (Apr) à fermer les portes de l’Assemblée nationale pendant quatre (4) mois qui est par excellence un haut lieu de dialogue.”

Avant d’enfoncer le clou : “Il l’a fait sciemment parce qu’il refuse que son gouvernement soit contrôlé, qu’on débatte du fait que ses ministres avec sa permission ont détourné les fonds de lutte contre le coronavirus en pleine pandémie. Si cette personne-là revient nous convier à un dialogue, convenez que nous ne pouvons avoir aucune confiance en cet individu.”

Le membre de Pastef épouse ainsi la position affichée par sa coalition au sein de laquelle on ne parle, toutefois, pas le même langage sur la question. En effet, Taxawu Senegaal de Khalifa Sall s’est démarqué du rejet catégorique imposé par la Conférence des leaders de Yaw. Ce, pour indiquer qu’à leur niveau, « sur l’appel au dialogue, Taxawu Senegaal, conformément à sa tradition de concertation et de participation inclusives, se réserve le droit de consulter ses instances de base et les partis et mouvements alliés. » C’est « la réunion de synthèse et de restitution convoquée à cet effet » qui « définira la position officielle de la Plateforme qui sera rendue publique. »

Voici ce que Guy Marius Sagna en pense : “Je comprends la posture de Taxawu Senegaal et du président Khalifa Sall. Que je ne cesserai jamais de remercier. Pour la petite histoire, on s’est retrouvé en prison à Rebeuss, ensemble. Tous les jours, la presse que je recevais venait de lui. Il m’envoyait régulièrement des fruits. En tout cas, il s’occupait bien de moi. C’est pour dire qu’il n’est pas n’importe qui pour moi. J’ai beaucoup d’affection pour lui. Et donc, je comprends, je respecte sa position et de Taxawu Senegaal. Ils ont le droit d’avoir leur point de vue et de le défendre.”

Mais, s’empresse-t-il d’ajouter : “On comprendra aisément que je ne sois pas d’accord, que je ne partage pas leur point de vue par rapport au dialogue. A nous également de défendre notre avis à savoir qu’on ne dialogue pas avec quelqu’un à qui il reste moins de dix (10) mois avant de partir parce qu’il ne sera pas candidat.”

Dans son argumentaire, il a aussi soutenu que “la liquidation des opposants pour les empêcher d’être candidat n’est pas négociable.” Tout comme, enchaîne le membre fondateur du Front révolutionnaire anti impérialiste et panafricain (Frapp) / France dégage, “la libération de près de 500 détenus, tous quasiment membres de Pastef et d’organisations citoyennes comme le Frapp : Bassirou Diomaye Faye, Fadilou Keïta, Nit Doff, Hannibal Djim, etc. Qui croupissent dans les geôles du Président Macky Sall parce que tout simplement ils rêvent d’un autre Sénégal.”

Par conséquent, a-t-il conclu, “on ne dialogue pas avec quelqu’un comme cela.” Ce, d’autant plus qu’a-t-il soutenu : “Moi Guy Marius Sagna, député de la 14e législature, membre de Pastef, du groupe parlementaire Yaw, j’ai déposé sur la table du président de l’Assemblée nationale, une proposition de loi pour la réforme du Code électoral en ses articles L29, L30 et L57 pour que justement Karim Meïssa Wade, Khalifa Ababacar Sall redeviennent éligibles et électeurs.”

Par contre, souligne-t-il, “c’est aller trop vite en besogne que de dire que répondre au dialogue du Président Macky Sall, c’est fouler au pied la plateforme F24.” D’ailleurs, “il y a des membres du F24 qui sont membres de Benno Bokk Yakaar (Bby). Ils défendent bec et ongle le bilan du Président Macky Sall mais sont contre le 3e mandat. Si on peut accepter dans le F24 qu’il y ait des membres de Bby dont la seule divergence qu’ils ont avec le Président Macky Sall, c’est sa candidature, je ne vois pas pourquoi cela devrait poser problème que Taxawu Senegaal puisse dialoguer et appartenir au F24”, a-t-il défendu.

Selon lui, au sein de Yaw également, cette divergence ne remet pas en cause les autres points dont j’ai parlé tout à l’heure et qui sont des points importants”.

