Habib Niang offre 1000 tickets aux étudiants thiessois de l’UCAD

Visite du président du mouvement And Suxali Sénégal akk Habib Niang à L’UCAD

Les étudiants Thiessois de l’Ucad (Université Cheikh Anta Diop de Dakar) ont réservé un accueil des plus chaleureux à monsieur Habib Niang, cet après-midi au campus social. Depuis quelques mois, le président Habib Niang a entamé une tournée nationale pour s’enquérir de la situation des étudiants Thiessois qui sont dans toutes les universités du Sénégal. Aujourd’hui, c’était au tour de Dakar, de recevoir le président Habib Niang. Une visite qui répond à la politique de développement socio-économique qui est le fondement du mouvement And Suxali Sénégal akk Habib Niang.

Il faut dire que Monsieur Habib Niang a réussi là ou bon nombre de responsables politiques Thiessois ne sont pas présents. Son dévouement pour Thiès, l’oblige à faire des sacrifices pour aider les jeunes Thiessois qui sont un peu partout au Sénégal.

» Je suis venu vous rencontrer comme je l’ai fait avec vos autres frères (Bambey, Saint-Louis, Ziguinchor, Kaolack) pour m’enquérir de la situation dans laquelle vous vivez. Je sais que c’est difficile d’être un étudiant, car les conditions sont délicates. C’est pourquoi, j’ai décidé de faire cette tournée pour vous apporter mon soutien. Le président Macky Sall et son gouvernement ne peuvent pas tout faire. Il revient à nous les personnes de bonnes volontés qui l’accompagnent, de venir en appui surtout en ce qui concerne les conditions d’existence des étudiants dans toutes les universités. Je suis venu avec une imprimante, une rame de papier et 1000 tickets de restaurant pour amoindrir vos frais. Ce que je vous demande, c’est d’être soudé et de savoir que vous êtes le présent et les futurs dirigeants de demain, alors ayez un esprit de dépassement et éviter la violence, car elle ne règle rien » soutient-il .

Monsieur Niang a eu à visiter quelques chambres et dans toutes les chambres visitées, le nombre de personnes confiné à l’intérieur choc. Chez les garçons comme les filles, le constat et les doléances sont les mêmes. L’entassement qui ne favorise pas un environnement propice à l’épanouissement, mais surtout les risques de maladies entre autres.

En bon leader, monsieur Niang se porte comme ambassadeur des étudiants.

Les Thiessois de l’université cheikh Anta Diop de Dakar sont sorti en masse pour accueillir l’homme fort de Thiès Nord.