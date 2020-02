La nature a horreur du vide et cet adage se colle bien en politique. C’est ce qu’a compris, Serigne Abdou Lahat Mbacké. Avec des actions politiques sporadiques, il arrive à faire vivre le parti présidentiel à Touba. En atteste son implication lors du cleaning day du samedi dernier.

Cependant, son engagement politique dérange certains responsables de la cité religieuse.

Las de voir son mentor essuyer des attaques à tout va, Bathie Sogue, un de ses fidèles lieutenants, met sa tunique pour s’ériger en bouclier contre les détracteurs du Ministre Conseiller.

Louant le courage politique du Ministre, Bathie Sogue de dire : « quel courage politique ! Mr le Ministre Cheikh Abdou Lahat Mbacké est le seul MBACKE MBACKE de son rang qui continue à soutenir le Président Macky Sall. Mais pourquoi des cadavres politiques qui ont ruiné Abdoulaye Wade et fait tomber son régime pensent que l’intimidation et le chantage peuvent s’appliquer pour nous faire reculer. Vous mentez, on ira jusqu’au bout et rien ne peut arrêter la mer avec ses bras. On est prêt à la guerre car seule la lutte libère ».

Une situation qui risque de faire mal aux détracteurs du Ministre Conseiller car le jeune Sogue est connu pour son courage et son engagement pour défendre son leader.

Abdou Marie Dia pour xibaaru.sn