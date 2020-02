Selon l »ancien président du groupe parlementaire sous l’ère Wade, Doudou Wade, « c’est le président Macky Sall qui doit changer le système ». Parlant des rapports de la Cour des Comptes, « l’excellent travail effectué par les enquêteurs va finir dans les tiroirs » dit-il sur le plateau de Faram Facce de la TFM. « Une situation dont l’actuel locataire du palais va laisser tomber car il va encore une fois protéger ses hommes ce qui est en porte à faux avec la bonne gouvernance qu’il a toujours prônée » ajoute-t-il.

Sur le cas des étudiants sénégalais établis en Chine et qui sollicitent un rapatriement, « le président a démontré une incapacité face à cette demande ». Doudou Wade de donner comme solution au président Macky Sall d’utiliser l’avion présidentiel pour rapatrier nos compatriotes et non montrer son incapacité et sa démission face à cette situation. « Et pourquoi pas demander à la France d’apporter des solutions pour rapatrier les 13 étudiants de la Chine ? » conclut-il.

Abdou Marie Dia pour xibaaru.sn