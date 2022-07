Hamadou Fofana dresse un tableau sombre de la situation politique du Sénégal

La situation politique actuelle au Sénégal se caractérise par des déclarations effectivement incendiaires de certains politiciens de l’opposition qui appellent les jeunes affiliés à leurs partis à adopter un comportement belligérant à l’endroit des jeunes affiliés au parti au pouvoir qui eux aussi font la terreur à l’ endroit de l’opposition en toute impunité.

Entre ces controverses se situe un peuple affamé meurtri désespéré et profondément désorienté ne sachant plus à quel saint se vouer tant les positions des uns et discours des autres sont confus, allant meme parfois taxer d’opposition au sein de l’opposition. A tord ou à raison cette situation pousse ce pays à la dérive effritant par la même occasion le noyau social que nos aïeuls ont solidement ancré dans nos valeurs qui jusque-là nous à épargner de submergé dans le spectre de la malédiction des conflits ethnocentriques ou inter-religieux.

La presse sponsorisée par des leaders politiques de tous bords embrassée par une fluorescence de supports de médias tronqués pour le soutien et le partage sur les réseaux dans le seul but de déformer l’image ou le discours d’une personnalité publique ou religieuse afin de le nuire, entraînent lamentablement ce pays à l’abîme. il s’agit de ce cher Sénégal qui jusque-là a échapper aux violences qui secouent la région et aussi des agissements de groupes terroristes dans les pays voisins et qui ne reste pas à l’abri, si toutefois nos politiciens ne prennent pas le soin de se ressaisir.

Après avoir varier dans leurs discours et dans leurs différentes positions de grâce ne mettez pas les piliers de notre tissus social en ruine. D’ailleurs, ce même Sénégal que nous partageons tous va encore une nouvelle fois être animée dans toutes ces contrées par une campagne électorale avec son spectre de violence pour la 14ē législature, une rencontre démocratique pour nos concitoyens d’exprimer leurs choix malgré toutes ces hideuses conditions dans laquelle elle a été organiser.

Il est impératif que les sénégalais attendent ce rendez-vous avec beaucoup d’espoir pour définitivement changer l’image folklore et scandaleux des élus politiques.

Hamadou Fofana