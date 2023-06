Hamady Baila Dia : « Les abîmes de l’irresponsabilité»

Les abîmes de l’irresponsabilité.

La diaspora sénégalaise était jadis adoubée par nos concitoyens restés au pays et par tous les régimes politiques qui se sont succédés à la tête de notre pays de l’indépendance à nos jours, par leur solidarité envers le Sénégal et leurs apports à la construction de notre pays et à l’amélioration des conditions de vie de leurs concitoyens restés au pays par des réalisations visibles dans leurs terroirs d’origines (construction d’écoles, de cases de santé, de forages et d’autres infrastructures concourant au bien être des leurs). Cette posture républicaine a poussé le pouvoir en place à leur offrir pour la première fois dans l’histoire politique du Sénégal des représentants à l’assemblée nationale pour mieux défendre les intérêts de cette frange très importante de notre nation.

Des diasporas d’autres pays en France et en Europe avaient cette image de référence de notre communauté à l’étranger et se plaisaient à nous citer en exemple.

Mais hélas cette image très reluisante de la diaspora est en train d’être terni depuis l’irruption du Pasteef, de Yeewi AsKan Wii, ainsi que des politiciens encagoulés de la société civile en mal de stratégie de destin, dans le jeu politique sénégalais. Par ces militants heureusement minoritaires dans la diaspora pour qui la fin peut justifier tous les moyens. Leur dernière épopée qui a consisté à saccager les consulats de notre pays à l’étranger démontre à suffisance leur état d’esprit et la ligne de conduite de leur parti qui pense accéder au pouvoir en terrorisant les sénégalais et éviter ainsi la seule voie légitime pour accéder aux commandes de notre pays : les urnes.

Ces gens ont peur de la démocratie et de la vérité probable des urnes. Ils prônent ainsi la violence et la terreur comme stratégie d’accès aux pouvoirs et aux délices de ceux-ci.

C’est regrettable que ce segment de notre nation se transforme aujourd’hui en connivence avec des forces occultes déjà identifiés et en complicité avec certains medias qui sont depuis longtemps sorti de leur déontologie et de leur mission première qui est d’informer objectivement le fer de lance de cette entreprise de déstabilisation de notre pays au moment où notre nation a besoin de toutes ses forces vives pour transformer ces excellentes opportunités qui se profilent devant nous. Il devient donc urgent que la majorité silencieuse de la diaspora prennent ses responsabilités en usant de tous les moyens légaux afin d’extirper cette mauvaise graine qui commence à germer en notre sein.

La diaspora sénégalaise citoyenne majoritaire dans les différents pays où nous vivons n’acceptera jamais la violence, le terrorisme et la manipulation comme mode d’accès aux pouvoirs et comme forme de gouvernance.

La diaspora restera solidaire des luttes du peuple sénégalais mais dans le respect de l’état de droits et de nos institutions.

HAMADY BAILA DIA

Président Fédération Kisal Sénégal France