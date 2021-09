Hann-Bel Air : L’alliance Benno-PS vole en éclats

Clap de fin entre le Parti Socialiste (PS) et la coalition Benno Bokk Yakaar (BBY) dans la commune de Hann-Bel Air est acté. En cause, les investitures en perspective de élections locales de janvier 2022.

« Au niveau de Hann-Bel Air, nous avons un Benno Bokk Yakaar du sommet théorique et non un Benno qui reflète les aspirations des différents partis qui composent cette coalition. En un mot, il n’y a pas de Benno. Cette coalition n’existe que lorsqu’il s’agit d’aller aux élections (…) Aujourd’hui, je considère que sur le papier, il n’y a plus de Benno parce que le Ps signe sa rupture avec Benno Bokk Yakaar dans la commune de Hann-Bel Air. Et j’appelle tous les Socialistes à faire de même pour ces élections locales », a déclaré le socialiste Ousmane Faye, dans un entretien avec Le Quotidien, repris par Seneweb.

Candidat déclaré pour diriger la mairie, Faye appelle ses camarades de parti à s’émanciper de BBY. « Aujourd’hui, l’APR refuse de nous soutenir. Donc, elle ne veut pas de Benno. Raison pour laquelle, nous signons la rupture avec Benno Bokk Yakaar », rembobine-t-il.