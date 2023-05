Haute trahison chez Sonko…des traîtres dans sa maison

Ousmane Sonko est la proie de tous les prédateurs politiques qui cherchent gloire et fortune. Après une divergence de vue avec Khalifa Sall et Barthélémy Dias sur l’appel au dialogue de Macky Sall, Sonko vit une situation délétère à Yewwi. Il est l’objet de hautes trahisons au sein de la coalition. Tous ses faits et gestes font écho au Palais et ses moindres plans sont sur les tables des théoriciens du parti au pouvoir. Sonko est épié et surveillé par ses proches à l’intérieur de sa coalition. Et xibaaru vous renseigne sur la pression au sein de Yewwi et les traîtres qui entourent Sonko.

Ousmane Sonko devait s’y préparer. De par son arrogance, sa promptitude à vouloir se montrer le leader incontesté de l’opposition au point de dicter à tout le monde les règles de conduite, le leader de Pastef ne s’est pas forcément fait des amis auprès de tout le monde à Yewwi Askan Wi. Lorsque, au sein de la majorité présidentielle, on fait tout pour se payer son scalp, l’aventure devient difficile pour lui.

Ousmane Sonko est une cible qui coûte cher. Son scalp vaut des millions. Les courtisans sont dans sa cour pour avoir deux choses : le pouvoir et l’argent. Ceux qui cherchent le pouvoir auprès de Sonko, sont sagement assis en attendant la victoire en 2024. Ce sont eux qui cherchent l’argent, s’activent autour de Ousmane Sonko pour le vendre au plus offrant.

C’est ainsi que plusieurs personnes rodent autour de Sonko pour recueillir des informations et les vendre à des responsables de l’APR qui vont rivaliser auprès de Macky. « Deux personnages ont été identifiés auprès de Sonko comme étant les traîtres. Le Président Ousmane Sonko (PROS) est au courant mais il laisse faire avant d’avoir des preuves accablantes.

Après Khalifa Sall et Barth qui ont affiché leurs désaccords, deux traîtres ont été identifiés. Deux hommes qui passent pour être des plus fidèles. Ils sont toujours au premier plan. Et pourtant, ils arpentent les couloirs d’un appartement à Eden Roc pour renseigner un haut responsable du Pouvoir. Ousmane Sonko doit se faire des soucis. Le pouvoir est si renseigné sur ses moindres faits et gestes qu’il est à sa portée et peut se faire cueillir à tout moment.

Quelle tristesse pour lui qui se prend pour un invulnérable. La preuve, le voilà obligé de se terrer à Ziguinchor, rien que pour éviter que les Forces de défense et de sécurité (FDS) ne le cueillent comme étant un vulgaire délinquant. Ousmane Sonko a cette curieuse performance de se mettre à dos tout le monde. Chaque jour que Dieu fait, Ousmane se crée de nouveaux ennemis dans le camp du pouvoir comme dans le camp de l’opposition, notamment Yewwi Askan Wi.

Des leaders de cette coalition sont prêts à tout, monnayant quelques millions FCFA à le livrer pieds et mains liés au pouvoir. Ils savent que le maire de Ziguinchor se rapproche de plus en plus de la potence. La tête de file de Pastef commet trop d’erreurs. Il défie délibérément les institutions de ce pays et est de plus en plus désavoué par la population qui lui accordait pourtant trop de crédits.

Ousmane Sonko doit se rendre à l’évidence. Il est de plus en plus lâché. Qui pouvait croire qu’un jour, il pourrait être trahi par des membres de Yewwi Askan Wi qui aujourd’hui en échange de mallettes, le lâchent. Quel malheur pour le leader de Pastef ! Il paie tous ses mauvais choix politiques. Ousmane Sonko a cru bon devoir se mettre à dos Barthélémy Dias et Khalifa Sall dont pourtant leurs soutiens lui étaient sincères. Ces derniers ayant découvert sa véritable nature, lui ont tourné le dos au moment où des leaders de Yewwi Askan Wi sont en train de le vendre auprès du pouvoir pour de l’argent. Quel triste sort pour lui !

Mame Penda Sow pour xibaaru.sn