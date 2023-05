La stratégie diabolique de Sonko…Macky doit faire attention

Ousmane Sonko est dans ses œuvres habituelles. Le leader du Parti des Patriotes Africains du Sénégal pour le Travail, l’Ethique et la Fraternité (PASTEF) cherche à déstabiliser ce pays. Cette désobéissance civique qu’il a lancée n’est que de la poudre aux yeux. Le maire de Ziguinchor mijote un projet plus dangereux pour le Sénégal. Si le Président Macky Sall manque de clairvoyance, il va tomber dans ce piège déjà ourdi. La machine diabolique de Sonko veut faire des dégâts.

Ziguinchor est devenu le centre de tous les intérêts. Tenaillé par les procès dans lesquels il est cité, Sonko a décidé de se retrancher dans la capitale du sud. Depuis quelques jours, il y mène sa désobéissance civique. Ayant perdu tout appui à Dakar, il s’est terré dans sa villa du sud. De violentes manifestations ont déjà fait deux morts là-bas. Les alentours du domicile de Sonko sont complètement barricadés. Sacs de sable, arbres coupés, pneus brûlés et pierres sont utilisés pour interdire l’accès à toute personne étrangère aux lieux. Sonko et ses jeunes ont transformé Ziguinchor en une véritable zone de guerre.

Si Ousmane Sonko a choisi la zone sud pour se cacher, ce n’est pas anodin. La Casamance est une zone sensible. Le moindre petit incident pourrait causer de sérieux dégâts. Sonko cherche à pousser Macky Sall et son régime à rallumer le feu de la rébellion dans le Sud. Pour cela, Sonko continue de défier l’Etat. Non seulement il a refusé de répondre à toute convocation de la justice. Maintenant le voilà qui se pavane dans les rues méconnaissables de Ziguinchor. Et pour ne rien arranger, il s’est bunkerisé chez lui tout en poussant les jeunes au suicide.

En se repliant chez lui, Sonko veut pousser l’Etat à faire un véritable bain de sang. Contrairement à Dakar, le maire de Ziguinchor est sûr que les jeunes et les femmes de sa ville vont se battre pour lui jusqu’à la fin. Ils sont plus que déterminés à protéger leur PROS (Président Ousmane Sonko) quitte à y laisser leur vie. Et si les autorités tentent d’extirper Sonko par la force, les choses risquent de se compliquer. Au grand bonheur du patriote en chef.

Cet homme est loin d’être préoccupé par le sort de cette jeunesse qui se bat pour lui. Tout ce qui lui importe c’est de fuir son face à face avec Adji Sarr. Pour une personne qui n’a rien à se reprocher, il agit bizarrement.

Le véritable projet de Sonko c’est de déstabiliser le pays. Cet homme ne sera content que lorsqu’il verra le Sénégal à feu et à sang. Sonko veut impérativement que les forces de l’ordre soient ténus coupables pour les morts et pousser les sénégalais à la révolte. Ce qui enverrait inéluctablement Macky Sall devant la Cour Pénal International. Mais ce projet de Sonko n’est pas encore prêt à voir le jour. Le patriote en chef et ses ouailles n’ont pas les tripes pour transformer ce pays en un champ de bataille.

Ousmane Sonko bénéficie de l’appui considérable des jeunes. Mais il peine à avoir le soutien des factions rebelles en Casamance. Ancien Secrétaire Général du MFDC, Jean Marie François Biagui ne cesse de rappeler que l’affaire Sweet Beauté est une affaire civile. «J’appelle, aussi, tous les Casamançais, à bien vouloir se souvenir, que les affaires qui valent à Ousmane Sonko des procès judiciaires ne sont pas, mais alors pas du tout, des ‘affaires casamançaises’ ; et qu’elles ne concernent que lui, Ousmane Sonko, intuitu personae», déclarait-il dans une récente sortie.

Une position un peu plus claire, partagée par beaucoup de personnes en Casamance, une région qui se reconstruit après des années de guerre.

Pour ne pas laisser à Sonko la possibilité de rallumer la flamme de la rébellion, les autorités sont en train d’accélérer le processus de paix en Casamance. Pas plus tard que samedi 13 mai 2023, les combattants de Diakaye, l’une des factions de la rébellion qui a fait plusieurs milliers de déplacés, a décidé de déposer les armes. La cérémonie officielle de cet événement symbolique, s’est tenue dans le village de Mongone. Ce qui réduit considérablement les chances du maire de Ziguinchor.

Désormais, c’est à Macky Sall d’éviter le piège. Le chef de l’Etat doit être en mesure de ramener Sonko devant la justice. Cela sans effusion de sang. Car il faut oser le dire, le patriote en chef est un justiciable comme tous les sénégalais. Il n’a aucunement le droit de faire sombrer ce pays pour une affaire qui l’oppose à une masseuse. Les jeunes devraient revenir à la raison et cesser de servir de bouclier au patriote en chef…Il est assez mature pour assumer tout seul ses actes !

Aliou Niakaar Ngom pour Xibaaru