Hivernage: Diamniadio sous les eaux !

La population de Diamniadio est très remontée contre le maire. En effet, les fortes pluies qui se sont abattues dans la zone ont fait d’énormes dégâts empêcher ainsi la mobilité.

Le marché, l’hôpital et la gare routière sont complètement envahis par les eaux. En effet, cette situation catastrophique résulte d’une absence avérée de système d’évacuation. Où sont passés les dizaines de millions annuellement alloués à l’environnement, à la collecte des ordures et à l’assainissement depuis plus de 10 années à la tête de l’équipe municipale ? s’interroge la population.

Selon Mame Cheikh Seck de la société civile, cette situation s’explique par l’immobilisme d’un Maire qui manque de dynamisme et de courage politique pour entreprendre des initiatives et des réalisations offensives pour sa ville.

La situation dans laquelle se trouve le marché est inadmissible, l’hôpital est complètement coupé par les eaux qui empêchent l’entrée et la sortie des patients et personnel soignant. La gare routière est impraticable, une jeune fille vient d’être renversée par un véhicule ce matin. Pour le maire et son conseil municipal, l’inspiration se limite au foncier qui enrichit. L’assainissement de la ville, à l’instar des autres domaines importants, est le cadet de leurs soucis, déplore-t-il.

A en croire Mr Seck, le Président de la république exprime toujours sa honte en voyant Diamniadio, suscité partout à l’occasion des grandes rencontres africaines et internationales, dans une situation d’insalubrité inimaginable.

À Diarkhath, déni Malick Gueye, Dougar et Diamniadio sud, la situation est presque similaire. Là-bas, les habitants de ces quartiers renouent avec les affres des inondations. Les routes reliant ces localités sont inutilisables. Perdant tout espoir, les populations interpellent le chef pour prendre personnellement en charge cette question de l’assainissement.

ESPACE XIBAAR