Hivernage : Le Sénégal patauge dans les eaux !

Les dernières pluies enregistrées ses 48 heures n’ont pas été sans dégâts. En effets, le Sénégal patauge dans les eaux. De la banlieue dakaroise (Pikine, Guédiawaye, Keur Massar) en passant par Rufisque, Saint-Louis, Dagana, Matam, Kaoalack, Kaffrine…, le décor est le même.

Vox Populi, dans sa parution de ce vendredi, campe ce décor implacable : des familles chassées de leurs maisons par les flots, des rues gorgées d’eau, des quartiers entiers inondés et des ponts emportés.

À Guédiawaye, les maisons sont prisonnières des eaux, le trafic routier perturbé et le réseau d’assainissement hors service. Idem à Pikine, Keur Massar. À Rufisque, les eaux ont envahi les maisons et des familles ont abandonné leurs demeures pour chercher refuge ailleurs.

Le Nord du pays n’est pas, non plus, épargné. À Saint-Louis, Dagana et Richard Toll, les eaux de pluie ont envahi les chambres. Au niveau de Matam, le pont qui relie les localités de Semmé et Doundé a été emporté par les eaux.

Au centre, à Kaolack, la ville de Mbossé est submergée par les eaux de pluie. Plusieurs quartiers ont été engloutis par les eaux. Même décor à Kaffrine où plusieurs jours de pluies ont transformé les quartiers et maisons en étangs.