Réformer encore le Système électorale !

Réformons encore !

La question du parrainage aux élections qui a longtemps constitué une pomme de discorde au sein de la classe politique et de la société civile vient de connaitre son épilogue par sa suppression pour les élections locales. J’apprécie à juste titre cette démarche consensuelle, même si je considère que le parrainage citoyen participait à rationaliser les candidatures, et mieux permettait à l’Etat de faire des économies.

Ce dénouement prouve suffisamment qu’un dialogue politique franc et sincère est le seul moyen de bâtir des consensus forts, constructifs et favorables indubitablement à renforcer notre culture démocratique. Il reste tout de même que dans ce monde en pleine mutation ou les exigences citoyennes deviennent de plus en plus pressantes, les collectivités territoriales doivent jouer leurs rôles de piliers essentiels pour un développement local durable.

C’est fort de cela que des réformes substantielles restent urgentes et nécessaires tant au niveau structurel qu’au niveau organisationnel. Elles s’orientent particulièrement dans les rapports entre les citoyens et leurs maires, le mode d’élection des conseillers, et du maire et du Président de conseil départemental, de l’administration et de l’organisation des collectivités, de la prise en charge des préoccupations des populations, de la planification stratégique. Il s’agira dès lors de poser les jalons d’un changement profonds de paradigme. A cet égard, j’invite les membres de la commission politique à interroger les vrais goulots qui étranglent le développement de nos terroirs. Il convient alors, sans être exhaustif de :

– Réformer le mode d’élection des maires et des Présidents de département à travers le passage d’un suffrage universel indirect à un suffrage uninominal direct à deux tours afin de rendre le choix directement aux populations et fermer la page des maires et Présidents de département impopulaires et illégitimes car élus à moins de 50% des électeurs ;

– Prohiber le cumul de fonctions de maire d’avec d’autres fonctions qui nécessitent un engagement entier , pour se mettre au service exclusif de la commune gage d’une administration de proximité et permettre une meilleure prise en charge des préoccupations des populations et enfin rompre avec l’élection des maires fantômes administrant leur collectivité par procuration ;

– Supprimer la parité qui est en soi discriminatoire et ériger la compétence et l’expérience comme seul critère de désignation des conseillers et permettre de relever le niveau des élus ;

– Renforcer les ressources humaines des collectivités par détachement ou affectation de fonctionnaires spécialisés dans différents domaines (domaniales, fiscales, économiques etc.) pour accompagner les élus dans les commissions techniques et aussi rendre pérenne l’action de la municipalité ;

– Doter de moyens financiers supplémentaires conséquents aux collectivités afin de rendre effective cette volonté de l’Etat de territorialiser les politiques publiques pour ainsi rendre nos territoires viables, compétitifs et porteurs de développement;

-Diversifier les sources de financement à travers le développement de la coopération décentralisée et l’intercommunalité mais aussi engager des réformes sur un élargissement de l’assiette fiscale locale ;

– Moderniser les outils de planification des politiques territoriales avec des experts et autres acteurs locaux par l’adoption de plans quinquennaux : Plan de développement communal (PDC), Schéma communal d’aménagement du territoire (SCAT), Plan Investissement communal (PIC) ;

-Signer des contrats de performances par l’Etat (Ministère en charge des collectivités locales) avec les communes et départements sur la base d’indicateurs clairement définis afin de pouvoir mesurer l’action des conseils municipaux et départementaux;

– Donner la possibilité aux populations d’auditionner annuellement la gestion des municipalités à travers des assemblées citoyennes présidées par le préfet ou le sous-préfet.

Ces batteries de mesures et réformes vont permettre de façon définitive d’améliorer la gouvernance locale mais surtout de rendre performante et efficace l’action de nos collectivités au grand bénéfice des populations.

Ousmane Barro DIONE

Conseiller Municipal à Fatick