Hivernage…Yeumbeul enregistre le plus de millimètres de pluie

La journée a été pluvieuse sur tout le pays, notamment sur le littoral. Ainsi selon les données de ce samedi 3 septembre 2022 collectées dans la tranche horaire de 06h du matin à midi par l’Agence nationale de la météorologie (ANACIM), la pluie s’est abattue sur Dakar.

Ainsi 11 lieux ont été prélevés dans la région de Dakar. Celui qui a la plus faible quantité de précipitation a été enregistré à Yenne dans le département de Rufisque avec 18.8m³ et c’est Yeumbeul (département de Pikine) qui a enregistré le plus de millimètre. C’est 72.2 à Yeumbeul Sud et 78.2 à Yeumbeul Nord. 92 mm de pluies sont tombés aussi sur Dakar hann.