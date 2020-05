Hlm-Grand Yoff : Il se fait passer pour un gendarme…et se fait choper par les Vrais

Décidément avec l’état d’urgence assorti d’un couvre-feu tout les ruses sont bonnes pour se faire remarque. Un faux gendarme a été arrêté en face de la Brioche dorée des Hlm Grand- Yoff par les vrais hommes en bleu.

Selon une source de Leral, « il avait interpellé un civil qui travaille à l’Ucg et lui avait demandé un laissez-passer et c’est là qu’une voiture de la gendarmerie qui passait, les a aperçus et, est intervenue ».

Au cours d’un interrogatoire, le mis en cause avait affirmé être gendarme de profession mais après vérifications, il n’en était rien. Il a été arrêté et emmené par la gendarmerie.