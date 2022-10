Hommage à El Hadji Thierno Souleymane Diop…une fierté de l’enseignement sénégalais

Hommage à une personnalité qui fait la fierté de l’enseignement sénégalais El Hadji Thierno Souleymane Diop.

L’éminent Professeur agrégé de Neurologie Professeur Amadou Gallo Diop vient de perdre son père El Hadji Thierno Souleymane Diop ce lundi 24 octobre 2022, à l’âge de 102 ans.

El Hadji Thierno Souleymane Diop un enseignant émérite qui a enseigné beaucoup de générations d’intellectuels sénégalais. Des générations qui ont fait leurs preuves dans tous les secteurs de la vie nationale au Sénégal et à l’étranger. El Hadji Thierno Souleymane Diop un enseignant émérite qui aimait partager son expérience à travers des publications qui servent aujourd’hui de référence au système éducatif sénégalais. Ainsi le Sénégal vient de perdre un des plus anciens témoins de notre histoire politique et un fervent patriote au service de son pays.

A mon frère et ami Professeur Amadou Gallo Diop grand serviteur du système de Santé sénégalais et Directeur général de la recherche et de l’innovation au ministère de l’enseignement supérieur et de l’innovation. Je présente mes sincères condoléances.

La levée du corps de El Hadji Thierno Souleymane Diop aura lieu ce mardi 25 octobre 2022 à la mosquée El Mansour à 10 heures. Son inhumation est prévue aux cimetières musulmans de Yoff. Obsèques au domicile familial à la zone B.

Monsieur Mbaye DIOUF ancien chef de la cellule communication du ministère de la Santé et de l’Action sociale