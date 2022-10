Mary Teuw Niane : « Je serais choqué si Macky Sall se présente en 2024 »

Il n’a pas mis de gants pour asséner ses vérités à l’endroit de Macky Sall. Mary Tew Niane ancien ministre de l’enseignement supérieur, connu pour son franc parler, il est revenu sur la question du troisième mandat. Selon lui, le chef de l’Etat ne se présentera pas en 2024.

« Je serais choqué qu’il se présente par ce que je pense qu’en 2016 lors du référendum, en 2017 lors des législatives en décembre 2018, il a été clair net et précis en disant que ce mandat de 2022 est le dernier. Il l’a même écrit. Dans notre culture, nous croyons a la parole donnée. C’est la même chose chez les harl puular. Il a été élevé dans les traditions et il sait que l’honnêteté, est une question d’honneur malgré les laudateurs et les actes qu’il pose. Il y a eu deux vagues et on attend la vague des ministres et des institutions. Il y a eu des présomptions sur les actes qu’il pose et je pense que c’est un africain. Tout le monde le regarde et c’est le cas du Nigeria ou du Niger où les présidents préparent des élections sans y participer il ne doit pas faire moins en tant que président de l’Union africaine. C’est pourquoi mon espoir est qu’il doit rapidement lever cette ambiguïté et dire que moi Macky je ne serai pas candidat. S’il prend une décision autre, le peuple est là pour en tirer les conséquences et le sanctionner », a-t-il déclaré dans un entretien avec Rewmi.