Hôpital Le Dantec : Le mètre carré du terrain sera vendu à…

Sur les six hectares et quelques de l’hôpital Aristide Le Dantec, trois seront mis en vente pour financer la rénovation de l’établissement de santé. Depuis l’annonce de la nouvelle, les rumeurs vont bon train au sujet de l’identité de présumés acheteurs et du prix du mètre carré. Papa Demba Diallo, directeur général du Fonds souverain d’investissements stratégiques (FONSIS), qui conduit le projet, a apporté des précisions en ce sens. «Ce foncier ne sera pas vendu à moins d’un million de francs CFA le mètre carré», a-t-il révélé dans un entretien avec L’Observateur. Avant d’assurer qu’à la date du vendredi 12 août, «le terrain n’a été vendu à personne».

L’idée de vendre une partie de l’hôpital Le Dantec pour financer la réhabilitation de l’infrastructure vient du FONSIS, selon son directeur général. «Nous avions plusieurs options, mais le facteur temps est très important. Aujourd’hui, Le Dantec fonctionne au tiers de sa capacité», justifie Papa Demba Diallo. Ce dernier ajoute : «Il y a beaucoup de bâtiments non occupés. Et parmi les bâtiments occupés, il y en a qui sont très vieux et l’équipement dès fois n’y est pas. Notre souhait est que Le Dantec soit le plus moderne et le plus rapidement possible.»