Hôpital Magatte Lo : Le nouveau Directeur Abibou Cissé installé (Images et vidéo)

L’Hôpital Magatte LÔ vient d’accueillir son nouveau chef en la personne d’Abibou CISSÉ. La cérémonie solennelle d’installation dans ses nouvelles fonctions par le Gouverneur El Hadji Bouya AMAR a eu lieu dans les locaux mêmes de l’Établissement Public de Santé (EPS ‘’1’’) toute la matinée du Vendredi 30 Avril 2021.

Dans ses allocutions de bienvenue, le Maire Aly Ngouille NDIAYE a réitéré son engagement à œuvrer à la réhabilitation urgente de la Salle de Néonatalogie qui, rappelons-le, avait été la proie des flammes d’un incendie ayant coûté la vie à 4 bébés dans des couveuses électriques.

Lui succédant à la prise de parole, Maître Amadou KÂ, le Président du Conseil Départemental a loué les bonnes relations du Directeur sortant Abdou SARR avec l’assemblée élue et le Conseil d’Administration qu’il préside es-qualité. La parole a été également donnée à chacun des chefs de services internes à l’hôpital.

De longs témoignages empreints d’émotion des désormais ex-collaborateurs d’Abdou SARR auraient permis à une importante partie de l’auditoire de connaître davantage le prédécesseur d’Abibou CISSÉ.

Comme par une dernière communion avec eux, Abdou SARR a vanté leur collaboration loyale et humaine. Il s’est dit plus que profondément touché et éploré par le malheureux incendie. Il a exprimé toute sa fierté d’avoir légué à son remplaçant des ressources humaines de qualiteuses.

Le Gouverneur AMAR a exprimé toute sa satisfaction relative à la volonté exprimée pour relever ensemble les défis. Il a déclaré installé dans ses fonctions le tout nouveau directeur del’EPS1. Ce dernier s’est engagé de travailler à relever les défis à partir des excellentes ressources capitalisées par son prédécesseur.