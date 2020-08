Huddah Monroe : « Je préfère un infidèle à un homme radin »

Huddah Monroe est célèbre pour ses déclarations controversées. Le mannequin kényan et vedette des réseaux sociaux a déclaré qu’elle ne pourrait jamais se séparer d’un homme parce qu’il est infidèle, à moins qu’il ne soit radin.

Selon la jeune, si elle constate que son homme est radin, elle mettrait fin à la relation sans hésiter.

« Je ne vais jamais me séparer d’un homme parce qu’il a été infidèle. Mais radin oui. Si je constate dès le premier choix qu’il est radin, je lui dirai ‘Bye ! C’était un plaisir de t’avoir rencontré’. Surtout s’il a plus de 40 ans. Vous ne pouvez être vieux et vouloir une jeune femme et être radin !

Honnêtement, les hommes âgés pensent-ils que les jeunes femmes belles les aiment par amour ? », a-t-elle déclaré.