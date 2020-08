Etats Unis : Une mère et son fils surpris en pleins ébats sexuels

Une mère âgée de 64 ans et son fils de 43 ans ont été surpris entretenant des relations sexuelles par l’épouse du fils, qui a alors appelé la police.

Quand la police lui a demandé pourquoi il a eu des relations intimes avec sa mère, Tony Lavoie, du Massachusetts aux États-Unis, a déclaré: «Je ne sais pas, c’est juste arrivé», rapporte The Mirror.

Tony et sa maman Cheryl risquent 20 ans de prison s’ils sont reconnus coupables d’inceste.

Le 20 mai dernier , l’épouse de Tony Lavoie aurait surpris la mère et le fils en flagrant délit et aurait téléphoné au 911, selon le journal local The Sentinel and Enterprise.

Lorsque les policiers sont arrivés, ils ont parlé à la mère et au fils séparément. Tous deux ont reconnu que l’acte sexuel était consensuel et que c’était la première fois que cela se produisait.

La maman indigne a déclaré qu’elle s’était «rapprochée» de son fils, qui vivait dans la même maison, ces derniers mois.

Ils ont tous deux été inculpés d’inceste et leur ont remis une assignation à comparaître devant le tribunal le 20 août. Tous deux ont été interpellés la semaine dernière et libérés sous caution personnelle après avoir plaidé non coupable.

Le juge a ordonné à la maman et au fils de «rester à l’écart» l’un de l’autre, selon des documents judiciaires.

Ils seront de retour au tribunal en octobre pour une audience préliminaire.

La peine minimale pour un individu reconnu coupable d’inceste aux États-Unis est de deux ans et demi, tandis que la peine maximale est de 20 ans.