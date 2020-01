Ibrahima Sène : « Guy Marius est en prison parce qu’il a récidivé…»

Ibrahima Sène, membre du Pit, estime que l’emprisonnement de Guy Marius Sagna doit servir de leçon à ceux qui bravent les interdictions de manifester. D’autant que, souligne l’allié du chef de l’Etat, l’activiste est un récidiviste. « C’est normal et que cela soit une leçon, que les gens sachent respecter les lois et règlements qui leur permettent de manifester pacifiquement. La derrière fois, on leur a autorisé le boulevard, ils sont partis, il n’y a eu aucun problème. Il ne faut pas que les gens fassent de la démagogie. Personne ne leur interdit de marcher ».

Il persiste et signe : « Le pouvoir les a toujours autorisés à manifester en leur disant prenez telle direction. Ce sont eux qui refusent en disant nous allons au Palais. Qui va autoriser des manifestants à aller au Palais ? Dans quel pays ? »

« Guy Marius Sagna, pourquoi il est maintenu ? Parce qu’il a récidivé. Il a été d’abord été pris pour avoir organisé une marche là où il n’était pas autorisé, à Sandaga. Cette deuxième fois, il est parti au Palais. Mais, on ne peut pas continuer à défier le pouvoir et les forces de sécurité impunément. Ce n’est pas possible », a fait savoir Ibrahima Sène dans les colonnes du journal Le Quotidien qui l’a interrogé en marge de la conférence publique de la Confédération pour la démocratie et le socialisme (Cds).