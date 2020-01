Présidentielle en Guinée Bissau : Des hackers payés pour trafiquer les résultats des élections

L’hebdomadaire portugais Sabado parcouru par nos confrères de PressAfrik a fait savoir que les élections présidentielles du 29 décembre en Guinée-Bissau ont été sabotées par un groupe de hackers qui sont entrés dans l’ordinateur de la Commission électorale nationale et ont dénaturé le résultat final, attribuant la victoire à Umaro Sissoco Embaló, candidat du Mouvement pour l’alternance République démocratique de Guinée-Bissau (MADEM-G15).

Toute l’histoire ressemble à un film. L’embauche de pirates à Barreiro, qui ont infiltré l’ordinateur de la Commission électorale nationale (CNE), les virus qu’ils ont laissés dans le système et la guerre des paiements, qui est à l’origine de la révélation de l’ensemble du dispositif, promettent de provoquer un revirement dans le processus électoral. Le candidat Sissoco Embaló a remporté le deuxième tour avec 53,55% des voix mais une série d’irrégularités administratives – telles que le manque de résultats – avait déjà conduit à contester l’élection de Domingos Simões Pereira, candidat soutenu par PAIGC. Maintenant, avec ces nouveaux faits, tout le processus peut imploser et conduire à de nouvelles élections.

Une enquête menée par SÁBADO ces dernières semaines – sur la base de l’analyse et de la collecte de documents, de témoignages, de messages écrits et sonores – montre qu’un acte de piratage informatique a été commis, par un groupe d’au moins trois personnes, de nationalités différentes, négocié et développé à partir du Portugal. Cette affaire, outre l’ingérence électorale à Bissau, prouve la relative facilité d’embauche de «hackers» au Portugal et les prix pratiqués.