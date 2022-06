Ibrahima Sène répond à Mélenchon et Faure : « leur hypocrisie saute aux yeux »

Mélenchon de la FI et Faure du PSF, quand l’hypocrisie cache mal une « mentalité néocolonialiste » !

La sortie de Mélenchon et de Faure, taxant le Sénégal de « Démocratie piétinée », à cause du professionnalisme montré par nos services de renseignement, qui ont pu déceler ,à temps, des risque de troubles graves à l’ordre public, permettant ainsi, à l’Autorité préfectorale, d’interdire le rassemblement du 17 juin 2022 à Dakar , et de mettre en branle les forces de sécurité publique qui ont pu étouffer dans l’œuf le projet d’insurrection auquel avait appelé une partie radicalisée de l’opposition politique Sénégalaise, qui organisait ce rassemblement !

En effet, leur hypocrisie saute aux yeux, puisqu’ils n’auront jamais cautionné dans leur pays qu’une organisation politique, syndicale, ou de la société civile, au nom de la Démocratie, et des libertés démocratiques fasse un appel public à manifestation pour aller déloger le Président Macron !

Au contraire, ils seraient en première ligne pour non seulement condamner pareil appel, mais aussi, pour exiger leur arrestation préventive, pour éviter des massacres, en appelant à un Front Républicain, contre l’anarchie !

Mais puisqu’il s’agit de pays d’Afrique, notamment d’Afrique Francophone, particulièrement du Sénégal, ce qu’ils jugent inadmissibles chez eux, est normal chez nous !

Pourtant quand le Canada interdisait le mouvement des Camionneurs et dispersait leur rassemblement par les forces de l’ordre, ils n’ont pas osé taxer la Canada de « Démocratie couchée » !

Ils ont osé le faire au Sénégal, à cause de leur mentalité néocoloniale, qui leur permet de dicter ce que le pouvoir politique Sénégalisais devrait faire dans une crise politique!

Ils s’en prennent à l’arrestation des organisateurs, publiquement connus, de ce rassemblement, dont des Députés de l’opposition et de gens de la société civile !

Pis encore, ils exigent leur libération, et l’arrêt des poursuites en cours pour trouver et neutraliser les terroristes encore en cavale ! Ce qu’ils n’auraient jamais exigé en France !

Ils n’arrivent pas encore à comprendre que la « République démocratique et l’Etat de Droit » ne sont ni le monopole exclusif , encore moins l’apanage de la France !.

Ils devraient savoir qu’en matière de Démocratie, le Sénégal n’a rien à apprendre de la France !

En effet, que ce soit sur la parité dans les assemblées électives, ou l’inclusivité dans le domaine électoral, à travers le parrainage citoyen, contre leur parrainage parles Elus, le Sénégal est en avance sur leur pays !

Ainsi, notre système politique, est plus pluraliste et plus représentatif des courants d’opinions que chez eux. Donc, notre République démocratique est plus ancrée sur le suffrage universel et diversifié des citoyens, que chez eux !

Républicains, et Démocrates sénégalais, disons NON au néocolonialisme rampant, sous le manteau de la « Gauche française, des Mélenchon et Faure !

Ibrahima SENE PIT-SENEGAL

Dakar le26 juin 2022