Ibrahima Sène : « Sonko ne doit pas réussir son pari d’échapper à la Justice »

Appel aux primo votants pour bloquer les Inscriptions : Ultime baroud d’honneur de Sonko en perspectives des Locales !…Par Ibrahima Sène

Il est aujourd’hui patent que Sonko et ses comparses du M2D et du FNR, ont échoué dans leurs tentatives d’instrumentaliser les difficultés des primo votants d’obtenir de cartes d’Identité biométriques pour s’inscrire dans les listes électorales, pour les rassembler autour de nouvelles revendications pour substituer, à sa place, « l’extrait de naissance et le certificat de résidence ».

En effet, les Sénégalais ont vite compris le caractère rétrograde d’une telle revendication, qui remet en cause les acquis historiques de notre Peuple, en matière de transparence électorale, et les jeunes n’ont pas mordu à l’hameçon !

Il s’est brisé comme un château de cartes, leur rêve de mobiliser les jeunes pour leur « deuxième vague programmée » , dans le but de déstabiliser le pays, pour soustraire Sonko, de la Justice où il est attrait pour une accusation de viol suivie de menaces de mort, et de créer les conditions de la prise du pouvoir par la Rue, là où ils ont échoué en mars dernier.

Voyant à son cœur défendant l’inéluctabilité de la tenue des Locales que lui et ses comparses ont longtemps nié la programmation effective, Sonko , dans un ultime soubresaut, se rabat sur les primo votants pour les appeler à bloquer les inscriptions s’ils ne reçoivent leurs cartes d’identité biométriques à cet effet !

Cet appel ne vise pas moins qu’à mobiliser les jeunes auprès des centres d’inscription, pour créer des situations de violence devant dégénérer en insurrection, pour r é éditer celle, infructueuse du 3 au mars 2021.

A la place de mobiliser les jeunes pour convaincre leurs parents à leur trouver un « jugement supplétif » pour obtenir un « extrait de naissance », qui est indispensable pour obtenir une carte d’Identité biométrique, Sonko les appelle à l’insurrection auprès des centres d’inscriptions !

Et pour commencer, il appelle à manifester devant l’Etat civil des Communes, pour obliger les Maires à distribuer des extraits de naissance aux primo votants sans aucune base juridique, ouvrant la porte à l’obtention de cartes d’identité biométriques frauduleuses !

C’est une porte ouverte à l’obtention frauduleuse de la nationalité sénégalaise, de tous les dangers, dans un environnement sous régional où rodent des djihadistes, disposant de » cellules dormantes » dans notre pays.

Ainsi, il lance de nouveau, après son « appel à la révolution », un défi à toutes les forces républicaines et démocratiques, soucieuses de la préservation de la paix civile et de la stabilité du pays, qu’elles soient au sein des Partis au pouvoir ou dans l’opposition, au sein des organisations de la société civile ou dans les organisations démocratiques de la jeunesse !

Condamner le plus largement possible cet appel, et barrer la route aux forces de déstabilisation du pays, sont un devoir républicain et démocratique de premier ordre !

Sonko ne doit pas réussir son pari d’échapper à la Justice et de prendre le pouvoir par la Rue !

L’accès au pouvoir dans ce pays ne doit se faire qu’à travers l’expression libre, démocratique et transparente du suffrage de notre peuple.

C’est ce que permet largement ses acquis dans son système électoral qui lui a fait réaliser deux alternances démocratiques à la tête du pays dans la paix et la stabilité.

Ibrahima SENE PIT/SENEGAL

Dakar le 7 Août 2021