Idrissa Seck félicite Macky Sall… « le bâtisseur »

Le leader de Rewmi s’est associé au concert de félicitations pour rendre hommage au Président Macky Sall. Il le félicite, ditil, comme l’ensemble du peuple sénégalais, de cette grande décision, la seule qu’on pouvait espérer et qui soit à la mesure de l’homme d’État, bâtisseur et ambitieux pour notre pays. Sa satisfaction est d’autant plus grande, indique Idrissa Seck, que le Président Macky Sall a honoré son engagement et apaisé l’espace politique pour offrir le cadre d’une saine compétition électorale.

Ce qui reste à faire maintenant, selon le président de Rewmi, c’est de réconcilier les Sénégalais, panser les blessures, et parmi les idées et programmes proposés, choisir, sereinement, le meilleur avenir pour notre jeunesse, soucieuse de perspectives meilleures.