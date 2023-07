Manifs chez Sonko : Quinze (15) personnes envoyées en prison

Les personnes arrêtées le 25 juin dernier autour de la Cité Keur Gorgui, où Ousmane Sonko est en quasi-résidence surveillée, ont été placées sous mandat de dépôt. Elles sont au nombre de quinze (15). Le juge du deuxième cabinet chargé de leur dossier les poursuit pour actes et manœuvres de nature à provoquer des troubles et participation à une manifestation interdite.

Libération, qui donne l’information, rappelle que les mis en cause ont été arrêtés en même temps que quatre députés Yewwi Askan Wi (libérés après 24 heures de garde à vue). Ce beau monde avait décidé de mettre fin au blocus instauré au domicile de Ousmane Sonko depuis fin mai.

La décision du juge du deuxième cabinet met en colère Me Abdy Nar Ndiaye, l’avocat des personnes envoyées en prison après plusieurs retours de parquet. «Ces placements sous mandat de dépôt sont arbitraires. C’est illégal, a tonné la robe noire dans Libération. On a arrêté 19 individus dans les mêmes circonstances, pour les mêmes faits. On libère les quatre parce qu’ils ont un mandat, parce qu’ils sont députés et on envoie le reste en prison. C’est arbitraire, contraire à la loi.»