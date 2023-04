Idrissa Seck interdit de toucher à Wade…sinon

Réponse à Idrissa Seck : TOUCHES PAS À WADE !!!

Je ne l’ai pas écouté parce qu’il me fait de la peine, je ne le regarde même pas en photo parce qu’il ressemble à un fœtus aux premières semaines de grossesse. Idrissa Seck dit Idy l’extraterrestre nous revient comme dans un cauchemar pour nous pondre les mêmes idioties à forme de devinette tél un dessin animé.

Idrissa Seck, ce « Ndamale Cadior » excusez – moi ce « cuus kondrong » aux dents de loups nous pompe l’air pour oser s’attaquer à Maître Wade le monument, le khalife des politiciens, celui qui a fait rêver tout un peuple. Celui qu l’a fabriqué de toute pièce et l’a rendu célèbre par sa baraka contagieuse mais rien ne nous surprend. Venant d’un homme inventeur de deal parce que son existence même est faite de coups bas, d’inventions surréalistes. You are « out of date » pour dire démodé. Les versets de coran t’ont maudit parce que tu mens à longueur de journée.

De quoi as-tu peur ???

De Karim bien sûr !! Mais c’est peine perdue car en face de lui tu seras réduit au néant. Prépare-toi ! Le meilleur est devant nous et une fois au Sénégal, il n’y aura plus place pour personne. Qui vivre verra !!! Son silence vous désarme et vous désoriente pour ne pas dire vous enivré, son carnet d’adresse vous mette mal à l’aise et son parcours vous laisse bouche bée……

A défaut d’accepter la volonté divine trahie par un cœur à l’image de ta noirceur anormale, au moins reste en silence au lieu de nous servir ce show inodore et sans saveur.

Idrissa Seck, tu n’as plus rien dans tes poches c’est pourquoi tu as accepté d’être un « gloria » périmé qui n’a fait qu’empirer le « Laakh » de Macky. Pour ce faire bonne conscience, tu nous parles d’une prétendue richesse qui te fuit comme une chasse à l’écrevisse à la lueur d’une torche. Si tu n’es pas riche avec les « chantiers de Thies », tu ne le seras de ta vie…

La seule chose que le peuple te demande c’est t’apprendre à coudre ta bouche car tu nous sers de « vertes et de pas mûres ». Penser être plus intelligent que le peuple est pure idiotie.

Arrête avant que je ne revienne pour te rappeler ce qui t’a valu le protocole de Rebeuss !!!

À bon entendeur salut !!

Saa kadior l’infatigable défenseur du peuple