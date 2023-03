L’analyse de Saa Kadior sur la situation politique au Sénégal

L’analyse de Saa kadior

Les élections présidentielles de 2024 s’approchent lentement mais sûrement. Une seule personne sera appelé à diriger ce pays malgré le nombre de candidats qui arrivera à franchir la fatidique épreuve du parrainage ou l’impitoyable assassinat de candidats. Au Sénégal de Macky, pour se présenter aux élections, il ne suffit plus d’en exprimer le souhait après avoir rempli les critères sur la nationalité, l’âge….. mais tout dépend de la volonté du président. Ou tu es impopulaire et sans aucune chance de perturber le boos ou un cheval de Troie qui travaille pour lui, sinon rien n’est sûr.

D’ailleurs malgré que nous soyons au mois de mars 2023, aucun parmi ceux qui en ont déjà exprimé la volonté ne peut jurer d’y arriver.

Nous sommes dès lors dans une anormalité normalisée. Eh oui ! La particularité sénégalaise : jamais nous ne nous focalisons sur l’essentiel. Nous tournons autour du pot, chacun pensant être plus intelligent que l’autre pire on se lance sur des schémas et des calculs pour des résultats purement personnels.

Tout le monde y va de sa propre fantaisie, les soi disant analystes politiques sont aux anges, les imposteurs qui jouent aux devinette défilent devant le petit écran, chacun jure de connaître le prochain président. Les menteurs et scénaristes dessinent leur plan et le Président pour se donner bonne conscience défile de région à région pour leur servir l’énième promesse.

D’aucuns optent pour l’affrontement, d’autres pour la ruse et l’intox à côté de cette petite catégorie d’honnêtes citoyens qui comptent sur la lucidité des électeurs.

Les « Sel-bêtes » à l’image de Selbe Ndom sont ces prétentieux qui pensent être dans le secret divin, qui nous polluent l’air et sont devenus les vedettes des plateaux de télévision. Que dire des revueurs de presse qui ont l’art de promouvoir qui ils veulent, d’ignorer ou d’exagérer sur les faits selon leur appartenance ou la lourdeur de l’enveloppe reçu. On nous impose des « bon à rien », des déchets humains uniquement bons pour le cirque. Des politiciens de métier qui sautillent d’un camp à l’autre à la recherche d’une prairie verte. Que dire aussi des journalistes lucratifs qui refusent de s’appesantir sur la vérité des faits préférant regarder le doigt et non la lune. Des animateurs trop osés qui se taillent des habits plus grands qu’eux.

Bref, ma société est malade et mon pays devient un cocktail explosif qui laissera beaucoup de victimes si nous n’en prenons garde.

Devant tous ces maux qui gangrène cette société et un Président d’une froideur qui fait frissonner avec une famille insatiable, les lendemains de notre pays deviennent sombres et préoccupants…..

J’appelle à plus de lucidité pour ne pas tomber dans le piège de certains politiciens trop ambitieux qui n’hésitent pas à sacrifier tout un peuple ou d’un président trop gourmand qui fait primer ses ambitions sur l’intérêt de la Nation.

Diriger ce pays ne sera hélas pas une mission aisée. Que Dieu nous vienne en aide !!!

Le Sénégal est au dessus de TOUT!!!!.

Saa Kadior l’infatigable défenseur du peuple.