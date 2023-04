Idy divise Benno…Il a des alliés au Palais et dans le gouvernement

Le ver est dans le fruit. Le Palais de Macky Sall fourmille de sales vermines qui n’attendent que le moment propice pour planter un poignard dans le dos de leur bienfaiteur. Pour la première fois depuis 2012, l’entourage du Président de la République est infiltré de personnes hostiles à sa politique. La troisième candidature est passée par là. Et Idrissa Seck dit Idy n’est pas loin de toute cette cacophonie. Dans l’entourage du Président, certains se réclament « pro-Idy ». Et d’autres osent maintenant dire ouvertement « NON » à la troisième candidature du Président à une élection présidentielle…Du jamais vu !

Le Palais divisé, Benno Bokk Yaakaar sur le point d’imploser. Personne ne l’aurait imaginé, il y a quelques mois. Il y a une fissure dans la mouvance présidentielle et Idrissa Seck (Idy) en porte les germes. Il met à mal les responsables du camp présidentiel en demandant à ses partisans de ne pas répondre au Président ou à son Dircab et d’ignorer le Pm. Idy sape l’autorité du Premier ministre qui est le coordonnateur national de Benno Bokk Yaakaar.

Plus loin d’autres inconditionnels du Président comme Zahra Iyane Thiam, la directrice générale de l’Agence sénégalaise pour la promotion des exportations (ASEPEX) défend Idy. Aly Ngouille le ministre de l’Agriculture affiche son hostilité au troisième mandat. Il l’a dit sur le plateau de « Quartier Général de la TFM ». Un remake du coup d’État rampant de 2004 avec le même Idy… C’est dire que le leader de Rewmi cherche à semer partout où il se trouve la division, rien que pour atteindre son ambition de devenir Président de la République.

Ousmane Sonko croit que pour être le prochain Président de la République du Sénégal, il lui faut semer la violence en appelant les jeunes à la rue, mais pour Idy, c’est en semant la division dans le camp présidentiel qu’il pourra atteindre son rêve. Il avait tenté le même coup sous Me Abdoulaye Wade, finalement il avait échoué après avoir été dénoncé par Mahmoud Saleh. Ce qui avait permis de déjouer son « coup d’Etat rampant » ensuite « debout ».

C’est la même stratégie qu’il est en train de reconduire sous Macky Sall. La coalition Benno Bokk Yaakaar est sur le point de voler en éclats. C’est ce qu’avait planifié Idy. Et il est en train de réussir son coup. Zahra Iyane Thiam et Aly Ngouille Ndiaye ne sont plus insensibles à ses sorties sur le troisième mandat. D’autres membres de la mouvance présidentielle le suivront encore. Et Idrissa Seck aura atteint Macky Sall qui n’aura plus qu’à se plier à sa volonté.

On ne peut pas dire qu’Idrissa Seck n’avait pas savamment mûri son plan. Il sera bien difficile de le contrer à présent. A moins que Mahmoud Saleh ne sorte de son sac un de ses tours magiques dont lui seul a le secret pour faire échec au plan du leader de Rewmi. Car, Idrissa Seck est comme un chien qui tient son os à ronger. Il sera difficile de lui arracher. Qu’importe les moyens, seule la fin intéresse l’ancien maire de Thiès. Idrissa Seck est obsédé par le fauteuil présidentiel. Il l’a dit et répété : il a un destin présidentiel.

Il sait que pour obtenir le pouvoir, il lui faut utiliser la ruse. Il dénigre Macky Sall et sème la division dans le camp présidentiel. Le camp présidentiel neutralisé, il s’en prend à ceux qu’il prétend être ses futurs adversaires, Karim Wade et Khalifa Sall qu’il qualifie de « voleurs. Pourtant en 2017, à l’approche des élections législatives, c’est lui qui se faisait l’avocat de Khalifa Sall disant qu’il n’a rien à voir dans ce dont on l’accusait. Ils avaient fait alliance en 2017, et en 2019, Khalifa Sall avait soutenu la candidature d’Idrissa Seck à l’élection présidentielle.

Mame Penda Sow pour xibaaru.sn