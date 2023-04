Idrissa Seck torpille sa carrière politique…une très grosse erreur

Idrissa Seck ne manque pas de ressource pour faire parler de lui. Maître de la parole, il a marqué d’un grand coup son retour dans le jeu politique. L’ancien maire de Thiès n’a pas cherché loin pour revenir au devant de l’actualité. Il a préféré mordre la main qui le nourrit. Son amour pour le pouvoir l’a poussé à commettre une erreur fatale. A force de jouer avec son intelligence, il a fini par être bête. Désormais, sa survie politique et celle de son parti sont en jeu. La retraite, Idy vient de l’anticiper.

A 63 ans, tous les sénégalais pensaient que Idrissa Seck allait arrêter la politique comme il l’avait si bien dit. Malheureusement, il n’est pas maître quand il s’agit de respecter la parole donnée. « Ndamal Kajoor » continue de se battre pour le fauteuil présidentiel. Tout ce qu’il cherche, c’est le titre de président de la République. Raison pour laquelle il multiplie ses sorties. Tout a commencé avec ses positions démesurées sur le troisième mandat. L’ancien maire de Thiès a toujours soutenu qu’il est foncièrement contre ce projet. Alors, il a décidé de tenter sa chance pour court-circuiter Macky Sall.

Idrissa Seck a multiplié les piques envers le locataire du Palais et les membres de son parti. Dans une récente sortie, il a envoyé les membres de Benno Bokk Yakaar paître le bétail. Même le Premier Ministre n’a pas été épargné. Ce qui se comprend car cet élément du « Mburook Soow » convoitait la place de Amadou Ba. Mais ces attaques contre la mouvance présidentielle coûtent très cher à Idy. L’homme de Thiès a voulu danser plus vite que la musique. Au lieu d’attendre que son tour ne vienne, il a voulu faire un chantage à Macky Sall. Un chantage qui a lamentablement échoué.

Tout le monde savait que Idrissa faisait partie des favoris de Macky Sall pour prendre les commandes de la machine politique Benno Bokk Yakaar. Avec sa carrière politique, il aurait fait un bon remplaçant. Telle une vague sur le rivage, Idrissa Seck a effacé toutes ses chances. Pressé d’entendre «Son Excellence Monsieur le Président», il s’est mis à dos tous les membres de cette coalition y compris des membres de son parti. Sa dernière conférence de presse a attisé la colère dans les rangs de la mouvance présidentielle. Les Pro-Macky ne veulent qu’une seule chose : la tête de Idy sur un plateau d’argent.

Idy est politiquement très intelligent. Toutes ces attaques n’étaient qu’une manière à lui de faire chanter Macky pour qu’il le renvoie, ce que le chef de l’Etat ne fera jamais. En tout cas, pas pour le moment. Macky garde Idy pour ne pas en faire une victime du troisième mandat. Il va tout faire pour détruire Idy avant de le mettre à la porte. D’ici là, il laisse le travail aux membres de son parti. Ils ont pris le relais et en font voir de toutes les couleurs à Idy incapable de risposter à la hauteur des attaques.

Alors l’ancien maire de Thiès tente de réparer ses bêtises. Désormais il cherche les voies et moyens pour calmer la colère de son boss et celle de ses camarades de parti. Mais le mal est déjà fait. La fronde contre Idrissa Seck prend de l’ampleur. Et s’il ne peut pas concrètement répondre à Benno c’est qu’il est seul. Rewmi n’est qu’une coquille vide pour satisfaire les fantasmes d’un vieux renard.

Les jeunes de ce parti sont absents des débats d’envergure. Ils sont tellement collés au « Macky » qu’ils oublient de défendre leurs propres idées. Les départs de Abdourahmane Diouf, Thierno Bocoum et Dethie Fall ont beaucoup impacté ce parti. Yankhoba Diattara devait prendre la relève. Malheureusement, le ministre des Sports a clairement pris parti pour Macky. Ce qui pousse Idrissa Seck à être un répondeur automatique. Si réellement il avait un entourage solide, Benno aurait été déjà calmé.

Ce qui pousse Idrissa Seck à s’agripper à un espoir perdu. À l’instar de Sonko, il avait un avenir déjà tracé. Mais à force de vouloir danser plus vite que la musique, il a fini par tout perdre. Il est, désormais, obligé de jouer le rôle de clown dans cette course présidentielle. La réapparition de Karim Wade réduit ses chances pour 2024. Avec le Protocole de Massalikoul Djinane, Karim fait partie des potentiels dauphins de Macky. Et le locataire du Palais peut avoir plus confiance en Wade-fils qu’à la personne étiquetée comme étant un éternel traître.

Aliou Niakaar Ngom pour Xibaaru