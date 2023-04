Idy rate son show…Il caresse Macky et…Sonko

Idrissa Seck (Idy) tente par tous les moyens de regagner sa place d’antan sur l’échiquier politique. Autrefois chef de l’opposition, il a tout plaqué pour aller rejoindre la mouvance présidentielle. Une trahison qui continue de lui coûter cher. A une dizaine de mois de la présidentielle, le «Kirikou» de la politique sénégalaise lorgne le fauteuil de Macky Sall. Mais le leader de Rewmi n’a pas encore le courage nécessaire pour faire face au chef d’Etat Macky Sall et sa machine politique. Alors, ce politicien sournois a trouvé le moyen de garder le suspense sur sa candidature. Son dernier coup de pub est un échec total. Idy n’aura pas ce qu’il convoite le plus.

Idrissa Seck a enfin pris un peu de son courage pour parler de ses orientations politiques. Depuis quelques jours, il avait annoncé la couleur. Mais c’est ce vendredi qu’il a pris la peine de dire clairement aux sénégalais sa position sur les prochaines échéances électorales. Face à la presse dans son fief à Thiès, Idy continue de maintenir le flou sur sa candidature en 2024. Mieux, Idy a changé de disque sur la question du troisième mandat. Selon lui, le principal concerné (Macky Sall) n’a pas encore donné sa position. Alors, il attend que le chef de l’Etat se prononce sur la question pour qu’il donne clairement sa position sur la question.

Pour un face à face avec la presse tant attendu, Idy n’a rien dit d’intéressant. Tout ce qu’il a dit, les sénégalais le savaient déjà à l’avance. Il était le seul à ignorer qu’il n’aurait pas le courage de prendre une décision. Pour cacher son échec et son manque de courage, « Kirikou » s’est perdu dans ses errements. La seule chose qu’il ait dite qui mérite l’attention, c’est sur sa rencontre avec Ousmane Sonko. Comme l’avait annoncé récemment Xibaaru, l’ancien maire de Thiès a bien rencontré le leader du parti de Patriotes Africains du Sénégal pour le Travail, l’Ethique et la Fraternité (PASTEF). Une rencontre qui s’est faite dans le plus grand secret.

Le leader de Rewmi a complètement raté son entrée en matière. Attendu sur des questions sérieuses, Idy s’est perdu dans son passé et ses tergiversations. Les errements de l’ancien maire de Thiès lors de sa conférence de presse, soulèvent des questions sur sa santé mentale. Ce face à face avec les journalistes était digne d’un « Idy-comedy-show ». Le Président du Conseil Économique Social et Environnemental (CESE) continue de se croire plus intelligent que les sénégalais. Mais il s’est effondré dans ses calculs politiques. Calculs qui n’épargnent pas Marième Faye Sall…

Imam Idy comptait gagner le cœur des jeunes grâce à son éloquence. Faut lui reconnaître son don de beau parleur. Malheureusement, avec l’avènement de internet, son mythe s’est effondré. Il lui faudra plus que des explications à dormir debout pour convaincre les jeunes. Cet homme, qui a confondu conférence de presse et conférence religieuse, n’a aucune chance vu la configuration de l’échiquier politique sénégalais. Idy reste un looser qui a vendu son âme à Macky Sall.

La seule chose qui différencie Idrissa et les autres membres de l’opposition, c’est l’expérience qu’il a acquis aux côtés de Me Abdoulaye Wade. Avec un cv bien garni dans le gouvernement, il incarne la stabilité contrairement à Ousmane Sonko qui symbolise le chaos. Malheureusement, les jeunes ont dépassé ce stade de leur résistance. Influencés par Sonko, ils ne veulent qu’une seule chose en découdre avec le régime de Macky Sall.

Idy est devenu un « has been » comme disent les anglais. Idy est vestige du passé, usé par son compagnonnage avec Macky Sall. Sa traîtrise a fait qu’il ne pèse plus rien sur l’échiquier politique. Les sénégalais prennent Idy comme un comédien au point qu’ils n’accordent plus de crédit à ce qu’il dit. D’ailleurs son dernier «Khoutba» fait aux jeunes lors de son Ndogou est en déphasage total avec la réalité. Toutes ces personnes qui étaient là pour lui faire miroiter une once d’espoir d’être le cinquième président, ne font que le leurrer et profiter de ses dernières centimes.

Aliou Niakaar Ngom pour Xibaaru