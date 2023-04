Sonko a formé son gouvernement…Il se prépare à entrer au Palais

Ousmane Sonko est le prophète de sa seule destinée. Il sera Président du Sénégal en février 2024, s’est-il dit. Et il y croit dur comme fer. Aujourd’hui, Sonko travaille déjà sur sa fonction de Président de la République. Il met tout en place. Son cabinet, son gouvernement, ses PDG, ses DG et ses PCA, tout est fin prêt. Il ne reste à Sonko qu’à franchir les portes du Palais et procéder à sa prestation de serment. Ousmane Sonko a rassuré tout son monde. Il sera le 5ème président du Sénégal et rien ne pourra l’empêcher de l’être.

« Sonko a son ministère de la Santé et son ministère des Finances » a déclaré le fondateur de SUMA Assistance, Dr Babacar Niang. Il a ses médecins, ses infirmières et son staff médical. Et il a aussi son ministre de la Santé. Et il va plus loin en mettant en place son gouvernement qui doit l’accompagner en février 2024. Des sources nous renseignent que les postes de ministres ont été déjà distribués. On entend des noms comme Habib Sy, Déthié Fall, Pape Alé Niang, Lansana Gagny Sakho…

Ousmane Sonko croit en sa bonne étoile et il se dit que c’est maintenant ou jamais. D’autres sources nous informent que le prochain président Sonko a même choisi les prochains magistrats qui vont juger tous les magistrats qui l’ont « humilié » mais aussi tous les ministres de Macky et surtout les PDG et DG de l’actuel régime. Sonko se prépare à un créer un vaste tribunal au Sénégal pour juger tous ceux qui sont soupçonnés d’enrichissement illicite…

Outre les ministres, DG, PCA, des membres de la famille présidentielle, Ousmane Sonko a déjà prévu de faire juger des hauts gradés de la police et de la gendarmerie. Il ne rate jamais l’occasion d’ailleurs de les avertir et de les menacer. Il les en veut à mort. Et puisqu’il s’est mis dans la tête que dans quelques mois, il fera son entrée au Palais, il pense déjà à sa vengeance sur tous ceux qu’il considère comme étant adversaires.

Les détracteurs de Macky Sall reprochent à ce dernier d’utiliser la justice pour éliminer ses adversaires. Avec Ousmane Sonko s’il devient Président, on risque d’assister au pire. Ce sont tous ses adversaires qui vont être traqués. Il n’est pas encore au pouvoir, mais Ousmane Sonko se met à prendre des mesures. Il a déjà monté l’équipe qui l’accompagnera au Palais. Les futurs membres de son cabinet, de la présidence, sont connus, tout comme son Premier ministre et les ministres qui composeront son gouvernement.

Ousmane Sonko est obsédé par le pouvoir. Il n’entend rien, ne voit rien sauf le pouvoir. Il dit que rien ne pourra l’empêcher d’y accéder en 2024. Il faut dire que le leader du Pastef, pour atteindre son rêve, est « prêt à marcher sur des cadavres ». Ceci explique la sortie dernièrement de Me Abdoulaye Wade venu lui faire la leçon. En effet, Me Abdoulaye Wade lui cite son propre exemple. L’occasion lui a été donnée à plusieurs reprises contre le régime du Parti socialiste, de prendre le pouvoir à partir de la rue, il avait toujours écarté cette voie, car refusant la violence.

Tout le contraire d’Ousmane Sonko qui prêche la violence. Ce dernier ne rassure guère les investisseurs aussi bien nationaux qu’internationaux. Et ceux-ci sont en train de tout faire, pour empêcher à Ousmane Sonko d’accéder au pouvoir. Ils suivent de très près les déboires judiciaires du maire de Ziguinchor. Et dans les coulisses, ils apportent leurs soutiens au Président de la République Macky Sall. Ils se disent qu’avec Ousmane Sonko, le Sénégal risque de nager dans les eaux troubles du salafisme et d’autres forces obscures.

Mame Penda Sow pour xibaaru.sn