Il avait tué sa femme et son fils puis s’était arraché les yeux…il sera

Une demande de clémence a été adressée ce mercredi au gouverneur du Texas pour qu’il accorde sa clémence à un condamné à mort qui souffre de schizophrénie…

Aux États-Unis, la peine de mort continue de faire débat. Cette semaine, c’est le sort d’un condamné qui doit subir la peine capitale le 5 avril prochain qui suscite la controverse. En raison de l’état de santé de leur client – souffrant de troubles mentaux graves, ses avocats ont en effet demandé la clémence au gouverneur du Texas.

Andre Thomas, 39 ans, est détenu depuis 15 ans pour avoir tué et mutilé son ex-femme, leur fils de quatre ans et la fille de cette dernière, alors âgée de 13 mois. Cinq jours après avoir commis le triple meurtre, Andre Thomas s’était arraché l’œil droit. Après sa condamnation à la peine capitale, il avait énucléé le second, et l’avait ingéré.

Son crime est « déchirant » mais sa maladie mentale, une schizophrénie avec des épisodes d’hallucinations, est également « tragique » plaident ses avocats. « Voir cet homme sans yeux et psychotique être conduit vers la mort serait un spectacle honteux », écrivent-ils dans un courrier adressé au gouverneur républicain Greg Abbott où ils demandent que la peine soit commuée en réclusion perpétuelle.

Une demande soutenue par les spécialistes de santé et son avocat : « Il va sans dire que jamais une personne saine d’esprit ne ferait ça », a-t-il annoncé en conférence de presse, en rappelant que la Cour suprême a interdit d’exécuter les prisonniers atteints de maladie mentale incapables de comprendre le sens de leur peine. Selon l’avocat Andre Thomas a commencé à entendre des voix à l’âge de neuf ans et a essayé pour la première fois de se suicider à 10 ans. Deux jours avant le crime, il avait été hospitalisé et un médecin avait émis un ordre d’internement qui n’avait pas été suivi d’effet.

Son état s’est détérioré depuis son arrestation et il est détenu depuis 15 ans dans une prison dédiée aux détenus atteints de maladie mentale. La demande de clémence est soutenue par 77 spécialistes de santé mentale et une centaine de responsables religieux de plusieurs confessions.

Source LP