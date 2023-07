Il cache la mort de sa mère pendant 30 ans…pour toucher 800.000 dollars

Aux États-Unis, un homme fraude en cachant le décès de sa mère pendant plus de 30 ans et touche plus de 700 000 €

Vivant en Californie, l’homme de 65 ans, a caché durant plus de 30 ans le décès de sa mère afin de continuer à percevoir certaines aides.

C’est une histoire pas comme les autres. Aux États-Unis, plus précisément en Californie, un homme prénommé Donald Felix Zampach, 65 ans, a plaidé coupable de blanchiment d’argent et de fraude à la sécurité sociale devant un tribunal fédéral cette semaine. Ce dernier a, en effet, dissimulé pendant plus de 30 ans le décès de sa mère afin de continuer à percevoir ses aides. On vous raconte.

Un plan élaboré

En 1990, Donald Felix Zampach perd sa mère. Au lieu de la déclarer morte et de faire les démarches nécessaires, l’homme dissimule son décès, s’attribue illégalement son domicile et falsifie sa signature sur des documents comme sa pension de veuve ainsi que des déclarations de revenus dans le but de continuer à percevoir ses allocations gouvernementales.

Donald Felix Zampach ne s’est pas arrêté là puisqu’il a en quelque sorte usurpé l’identité de sa mère pour ouvrir des comptes de crédit dans neuf institutions financières différentes. Comme le rapporte USA Today News, le sexagénaire aurait au total volé plus de 800 000 dollars de fonds public (soit environ 700 000 €, ndlr)

25 ans de prison requis ?

Dans un communiqué, le procurer, Randy Grossman a affirmé que « ce crime est considéré comme la plus longue et la plus grande fraude de ce type dans ce district ». Avant d’ajouter : « L’accusé ne s’est pas contenté d’encaisser passivement des chèques envoyés à sa mère décédée. Il s’agit d’une fraude élaborée qui s’étend sur plus de trois décennies et qui a nécessité des actions agressives et de la tromperie pour maintenir la ruse ».

Donald Felix Zampacha a plaidé coupable de tous les chefs d’accusations, et risque jusqu’à 25 ans de prison. Il connaîtra son verdict le 20 septembre prochain. Affaire à suivre…

Source OHM