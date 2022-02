Il fait ce selfie avec ses enfants…il les tue après

Un père de deux enfants et divorcé a commis l’irréparable le mardi 8 février 2022. Il poste une photo de lui en compagnie de ses enfants une heure avant de les assassiner.

Un père de 41 ans a abattu ses enfants de 9 ans et 12 ans alors qu’il venait de poster un selfie d’eux sur Facebook. Le drame s’est produit à Miami Lakes, en Floride aux Etats-Unis.

Sur ce selfie, l’homme et ses petits semblaient très heureux. Mais nul ne savait pourquoi il a commis un tel acte parce qu’il s’est lui-même donné la mort après son crime. Sur le selfie, l’on pouvait voir le père et ses deux enfants Valeria âgée de 12 ans et Matias qui n’avait que 9 ans dans leur voiture. Il l’a ensuite publié sur les réseaux sociaux.

Lorsqu’ils sont rentrés au domicile familial une heure plus tard, Humberto Tovar s’est emparé d’une arme à feu et a abattu son fils et sa fille. Puis il a mis fin à ses jours par la suite.

La mère des petits, Jessica Forero Cardona, est arrivée sur les lieux vers 21 heures et a constaté les faits. Elle a tenté avant tout de réanimer son fils et sa fille mais c’état déjà trop tard, ils étaient décédés. Les secours, sur les lieux, ont également constaté le décès.

