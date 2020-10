IL FAUT ARRÊTER LES APPRENTIS SORCIERS!

Guy Marius Sagna revient à la charge. Selon le leader de Frapp/Frace Dégage, le Président Macky Sall surfe sur la manipulation des sentiments ethniques et religieux comme mode de gestion et de conservation du pouvoir depuis très longtemps.

Voici in texto l’intégralité du post fait par l’activiste sur sa page Facebook :

Le président Macky Sall surfe sur la manipulation des sentiments ethniques et religieux comme mode de gestion et de conservation du pouvoir depuis très longtemps.

Pour garder le statut de vitrine politique de la françafrique, de l’eurafrique de la néocolonie du Sénégal et continuer à vampiriser nos ressources: voler les élections, emprisonner et exiler les opposants et résistants, choisir ses adversaires ne suffisent plus au président Macky Sall.