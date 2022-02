Il fume des joints pendant 2h…puis se coupe le pénis

Un homme s’est coupé le pénis alors qu’il souffrait d’un épisode psychotique après avoir fumé de la marijuana, selon le Journal of Medical Case Reports.

L’homme de 23 ans originaire de Thaïlande a consommé de la marijuana pendant deux ans avant d’arrêter de fumer, selon une étude de cas publiée dans le Journal of Medical Case Reports. Trois mois plus tard, il a fumé 2 grammes de marijuana et a eu une érection deux heures plus tard sans aucune forme de stimulation sexuelle. Son pénis aurait commencé à ressentir une douleur intense et constante et a déclaré que son gland semblait déformé.

Pensant qu’il pouvait arrêter la douleur, l’homme a décidé de couper le gland plusieurs fois avec des ciseaux – mais a ensuite complètement retiré son pénis.

Deux heures plus tard, le saignement n’avait pas cessé et l’homme a dû être transporté à l’hôpital. Les médecins pensaient que les dommages au pénis étaient trop importants pour être sauvés et que toutes les peaux et chairs mortes avaient été enlevées.

Les médecins ont déclaré que la partie amputée était contaminée par des fourmis et que le moignon restant mesurait 2 cm de long.

“Son délire et ses hallucinations se sont résolus après son admission à l’hôpital et le sevrage de la marijuana”, indique le rapport.

Le rapport a noté que la psychose induite par la marijuana a été diagnostiquée comme un symptôme après la consommation de marijuana, sans aucune preuve d’abus d’autres drogues.

L’auteur principal de l’étude, Nantanan Jengsuebsant du Département de médecine d’urgence, a noté que le cannabis est largement utilisé dans le monde à des fins médicales et récréatives, mais l’expérience de l’homme qui a fumé était rare. Le cannabis a de nombreux effets secondaires, y compris la psychose, ajoute le rapport.

L'équipe a conclu : « La psychose induite par le cannabis est un…