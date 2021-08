Il l’accuse de l’avoir rendu impuissant et le…poignarde

C’est une affaire de vengeance : rendu impuissant par quelqu’un qu’il soupçonne, il tente de le tuer.

Ce sont les cris de détresse de la victime qui vont alerter le voisinage

Agée de 27 ans, le jeune Ibrahim Issiakou est accusé de fait vol et de tentative d’assassinat.

Pour les deux chefs d’accusation, l’inculpé plaide coupable pour le vol et non coupable pour le second. Les faits de tentative de meurtre se déroulent au courant de l’année 2016, au quartier Briqueterie. Suite à un échange verbal entre Ibrahim Issiakou et le nommé Moussa Mohaman, l’accusé va asséner des coups de couteaux sur le dos et au niveau du fémur gauche. La victime sera transportée aux urgences de l’hôpital Central de Yaoundé où il va échapper à la mort. Selon les déclarations de l’accusé, la victime est son oncle et ils ne seraient pas à leur première altercation.

Le problème qui oppose les deux individus est celui d’impuissance sexuelle. En effet, Moussa Mohaman va jeter un sort sur son neveu afin de le rendre impuissant. Au cours d’un rapport sexuel avec sa petite amie, Ibrahim Issiakou va constater les dégâts causés par son oncle. Sous le coup de la colère, l’accusé va se rendre chez son oncle avec un couteau pour se rendre justice. Ce sont les cris de détresse de la victime qui vont alerter le voisinage et sera conduit aussitôt à l’hôpital. Quant au jeune Ibrahim Issiakou, il va être conduit au commissariat central n°1.

Informés de son arrestation, deux individus du quartier briqueterie vont saisir cette opportunité pour déposer une plainte contre l’accusé pour vol de motocyclette. Face à cette situation, le ministère public requiert que l’accusé soit déclaré coupable pour les deux faits commis. Mis en détention provisoire à la prison centrale de Kondengui, Ibrahim Issiakou attend son verdict le 3 septembre 2021.