Il massacre sa femme à coups de marteau

Un homme de 33 ans a comparu la semaine dernière devant la cour d’assises de la Gironde pour le meurtre de sa compagne à coups de marteau.

Le corps sans vie de Michèle Jaeckel, 38 ans, a été découvert le 24 avril 2017 dans sa maison de Lagorce.

Le bas de son jogging était baissé jusqu’aux mollets et son t-shirt était au-dessus de sa poitrine. Elle présentait 42 plaies et lésions au crâne, à l’abdomen et aux parties génitales.

La victime a été massacrée à coups de marteau.

La mère de Michèle, elle aussi frappée à coups de marteau, avait réussi à prendre la fuite et à trouver refuge chez la voisine. Cette dernière avait appelé les secours.

À ce moment-là, l’homme est sorti de la maison comme un fou. Il s’est engouffré dans une voiture et s’est enfui. À leur arrivée, les secours ont découvert la victime gisant dans une mare de sang.

L’homme a fini sa course en voiture dans un fossé, à Guîtres, et poursuivi sa fuite à pied avant d’être arrêté, quelques minutes plus tard.

Mourad Fatah avait rencontré la trentenaire sur internet et devait prochainement l’épouser pour obtenir des papiers. Il a été condamné jeudi dernier à 30 ans de réclusion criminelle